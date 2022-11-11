https://ria.ru/20221111/radar-1830816057.html

Китай представил радар, который поможет отследить спутники-шпионы

Китай представил радар, который поможет отследить спутники-шпионы - РИА Новости, 11.11.2022

Китай представил радар, который поможет отследить спутники-шпионы

Представленный на международном авиасалоне в китайском Чжухае радар космического наблюдения SLC-18 даст возможность дружественным Китаю развивающимся странам... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:56

2022-11-11T14:56

2022-11-11T14:56

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ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Представленный на международном авиасалоне в китайском Чжухае радар космического наблюдения SLC-18 даст возможность дружественным Китаю развивающимся странам самостоятельно отслеживать спутники-шпионы, что ранее было привилегией лишь крупных военных держав, заявил заместитель генерального директора китайской технологической компании, разработчика радара, CETE Guorui Group Сунь Лэй.Сообщается, что 10-метровый радар с активной фазированной антенной решеткой представили впервые. SLC-18 способен отслеживать и идентифицировать несколько объектов, таких как спутники, на околоземной орбите одновременно, а также осуществлять прогнозирование дальнейшей траектории их движения.По его словам, раньше такие страны могли рассчитывать лишь на спутниковые данные, которые они закупали у развитых стран. "Это было дорого, да еще и информация часто устаревала", отметил Сунь Лэй.В последние годы, отмечает издание, США расширяют применение низкоорбитальных разведывательных спутников, причем, если раньше они запускали всего несколько дорогостоящих спутников, то теперь это целые группы из сотен небольших спутников.Чтобы справиться с этими новыми вызовами, которые приносят низкоорбитальные спутники, система космического мониторинга и идентификации должна быть быстрой, а это уже новые технологические задачи, отметил Сунь Лэй."Раньше только у крупных военных держав была техническая, экономическая и промышленная база, чтобы осуществлять космическое слежение. У простых развивающихся стран не было такой возможности. Наш радар - относительно экономичное средство наблюдения за космическими целями наземного базирования, он может обслуживать дружественные государства "Пояса и пути", - подчеркнул Сунь Лэй.Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит в городе Чжухай южной китайской провинции Гуандун с 1996 года. В этом году выставка проходит с 8 по 13 ноября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, сша, чжухай, космос