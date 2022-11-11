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Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 11.11.2022
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Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 11.11.2022
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ВЦИОМ
Подавляющее большинство (79,5%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 75,8% одобряют его работу, следует из результатов опроса Всероссийского... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:41
2022-11-11T13:41
владимир путин
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство (79,5%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 75,8% одобряют его работу, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Согласно исследованию, 79,5% россиян выразили свое доверие президенту РФ Владимиру Путину, с ними не согласились 16,7% опрошенных.Деятельность президента одобряют 75,8% граждан, не одобряют - 14,5% респондентов.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 31 октября по 6 ноября 2022 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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владимир путин, общество, россия, вциом
Владимир Путин, Общество, Россия, ВЦИОМ
13:41 11.11.2022
 
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ показал, что 79,5 процента россиян доверяют Владимиру Путину

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство (79,5%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 75,8% одобряют его работу, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно исследованию, 79,5% россиян выразили свое доверие президенту РФ Владимиру Путину, с ними не согласились 16,7% опрошенных.
Деятельность президента одобряют 75,8% граждан, не одобряют - 14,5% респондентов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 31 октября по 6 ноября 2022 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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