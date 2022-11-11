https://ria.ru/20221111/putin-1830775606.html
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 11.11.2022
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ВЦИОМ
Подавляющее большинство (79,5%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 75,8% одобряют его работу, следует из результатов опроса Всероссийского... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:41
2022-11-11T13:41
2022-11-11T13:41
владимир путин
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россия
вциом
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство (79,5%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 75,8% одобряют его работу, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Согласно исследованию, 79,5% россиян выразили свое доверие президенту РФ Владимиру Путину, с ними не согласились 16,7% опрошенных.Деятельность президента одобряют 75,8% граждан, не одобряют - 14,5% респондентов.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 31 октября по 6 ноября 2022 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
https://ria.ru/20221111/putin-1830745719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, вциом
Владимир Путин, Общество, Россия, ВЦИОМ
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал, что 79,5 процента россиян доверяют Владимиру Путину