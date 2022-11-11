https://ria.ru/20221111/putin-1830775606.html

Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 11.11.2022

Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ВЦИОМ

Подавляющее большинство (79,5%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 75,8% одобряют его работу, следует из результатов опроса Всероссийского... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:41

2022-11-11T13:41

2022-11-11T13:41

владимир путин

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство (79,5%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 75,8% одобряют его работу, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Согласно исследованию, 79,5% россиян выразили свое доверие президенту РФ Владимиру Путину, с ними не согласились 16,7% опрошенных.Деятельность президента одобряют 75,8% граждан, не одобряют - 14,5% респондентов.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 31 октября по 6 ноября 2022 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

https://ria.ru/20221111/putin-1830745719.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, общество, россия, вциом