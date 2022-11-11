https://ria.ru/20221111/putin-1830745719.html
Песков рассказал о графике Путина на следующую неделю
Песков рассказал о графике Путина на следующую неделю - РИА Новости, 11.11.2022
Песков рассказал о графике Путина на следующую неделю
График президента России Владимира Путина на следующую неделю насыщенный, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:32
2022-11-11T12:32
2022-11-11T12:33
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. График президента России Владимира Путина на следующую неделю насыщенный, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Давайте не будем забегать вперед. Он достаточно насыщенный. Мы своевременно будем вас информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
https://ria.ru/20220802/putin-1806660228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
12:32 11.11.2022 (обновлено: 12:33 11.11.2022)
Песков рассказал о графике Путина на следующую неделю
Песков заявил, что у Путина планируется насыщенный график работы на следующей неделе