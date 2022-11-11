https://ria.ru/20221111/putin-1830745719.html

Песков рассказал о графике Путина на следующую неделю

Песков рассказал о графике Путина на следующую неделю - РИА Новости, 11.11.2022

Песков рассказал о графике Путина на следующую неделю

График президента России Владимира Путина на следующую неделю насыщенный, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:32

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политика

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. График президента России Владимира Путина на следующую неделю насыщенный, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Давайте не будем забегать вперед. Он достаточно насыщенный. Мы своевременно будем вас информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

https://ria.ru/20220802/putin-1806660228.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, россия, дмитрий песков