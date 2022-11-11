https://ria.ru/20221111/puteshestviya-1830806589.html
Минэкономразвития планирует сохранить программы поддержки туротрасли
Минэкономразвития планирует сохранить программы поддержки туротрасли - РИА Новости, 11.11.2022
Минэкономразвития планирует сохранить программы поддержки туротрасли
Замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков обсудил с представителями турбизнеса перспективы работы отрасли, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:45
2022-11-11T15:45
2022-11-11T15:45
туризм
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков обсудил с представителями турбизнеса перспективы работы отрасли, говорится в сообщении ведомства."Максимально сохраняем базовую структуру нацпроекта. Здесь какая особенность — нацпроект новый, все механизмы, которые запускались — новые, и нужна оценка их результативности и востребованности", — сказал чиновник.Он добавил, что "все ранее принятые обязательства по программам поддержки, включая льготное кредитование, будут исполняться".Вахруков также рассказал, что в связи с принятием новых полномочий в сфере туризма министерство работает над реализацией правительственной программы поддержки туроператоров, связанной с возмещением затрат на вывоз клиентов из-за рубежа после закрытия рядом стран воздушного пространства для российских самолётов. В ведомстве рассчитывает провести дополнительный отбор заявок уже в этом году.С помощью федерального финансирования туроператоры смогут компенсировать расходы, связанные с оплатой чартеров, повторным приобретением билетов на регулярные рейсы и оплатой проживания отдыхающих в отелях во время ожидания самолета."На встрече были даны исчерпывающие ответы на большую часть вопросов отрасли", — отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.В совещании также приняли участие президент ОСИГ Алексей Волков, вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин, врио президента РСТ Илья Уманский, ректор Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИСа), председатель общественно-экспертного совета нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Александр Федулин, представители РСПП, АТА, Всероссийского объединения защиты прав туристов.
https://ria.ru/20221110/puteshestviya-1830286939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор), российский союз промышленников и предпринимателей, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Российский союз промышленников и предпринимателей, Россия
Минэкономразвития планирует сохранить программы поддержки туротрасли
Минэкономразвития планирует сохранить поддержку туротрасли льготными кредитами
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков обсудил с представителями турбизнеса перспективы работы отрасли, говорится в сообщении ведомства.
"Максимально сохраняем базовую структуру нацпроекта. Здесь какая особенность — нацпроект новый, все механизмы, которые запускались — новые, и нужна оценка их результативности и востребованности", — сказал чиновник.
Он добавил, что "все ранее принятые обязательства по программам поддержки, включая льготное кредитование, будут исполняться".
Вахруков также рассказал, что в связи с принятием новых полномочий в сфере туризма министерство работает над реализацией правительственной программы поддержки туроператоров, связанной с возмещением затрат на вывоз клиентов из-за рубежа после закрытия рядом стран воздушного пространства для российских самолётов. В ведомстве рассчитывает провести дополнительный отбор заявок уже в этом году.
С помощью федерального финансирования туроператоры смогут компенсировать расходы, связанные с оплатой чартеров, повторным приобретением билетов на регулярные рейсы и оплатой проживания отдыхающих в отелях во время ожидания самолета.
"На встрече были даны исчерпывающие ответы на большую часть вопросов отрасли", — отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе
.
В совещании также приняли участие президент ОСИГ Алексей Волков, вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин, врио президента РСТ Илья Уманский, ректор Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИСа), председатель общественно-экспертного совета нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Александр Федулин, представители РСПП
, АТА, Всероссийского объединения защиты прав туристов.