https://ria.ru/20221111/puteshestviya-1830806589.html

Минэкономразвития планирует сохранить программы поддержки туротрасли

Минэкономразвития планирует сохранить программы поддержки туротрасли - РИА Новости, 11.11.2022

Минэкономразвития планирует сохранить программы поддержки туротрасли

Замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков обсудил с представителями турбизнеса перспективы работы отрасли, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:45

2022-11-11T15:45

2022-11-11T15:45

туризм

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков обсудил с представителями турбизнеса перспективы работы отрасли, говорится в сообщении ведомства."Максимально сохраняем базовую структуру нацпроекта. Здесь какая особенность — нацпроект новый, все механизмы, которые запускались — новые, и нужна оценка их результативности и востребованности", — сказал чиновник.Он добавил, что "все ранее принятые обязательства по программам поддержки, включая льготное кредитование, будут исполняться".Вахруков также рассказал, что в связи с принятием новых полномочий в сфере туризма министерство работает над реализацией правительственной программы поддержки туроператоров, связанной с возмещением затрат на вывоз клиентов из-за рубежа после закрытия рядом стран воздушного пространства для российских самолётов. В ведомстве рассчитывает провести дополнительный отбор заявок уже в этом году.С помощью федерального финансирования туроператоры смогут компенсировать расходы, связанные с оплатой чартеров, повторным приобретением билетов на регулярные рейсы и оплатой проживания отдыхающих в отелях во время ожидания самолета."На встрече были даны исчерпывающие ответы на большую часть вопросов отрасли", — отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.В совещании также приняли участие президент ОСИГ Алексей Волков, вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин, врио президента РСТ Илья Уманский, ректор Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИСа), председатель общественно-экспертного совета нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Александр Федулин, представители РСПП, АТА, Всероссийского объединения защиты прав туристов.

https://ria.ru/20221110/puteshestviya-1830286939.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор), российский союз промышленников и предпринимателей, россия