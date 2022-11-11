Трутнев проверил подготовку мобилизованных на полигоне в Бурятии
Полпред президента в ДФО Трутнев проверил подготовку мобилизованных на полигоне в Бурятии
© POOL / Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев
© POOL
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 ноя – РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым проверил подготовку призванных в рамках частичной мобилизации и военных на полигоне в Бурятии и посетил республиканскую кадетскую школу-интернат, сообщила пресс-служба главы республики.
По ее данным, они побывали на учебном полигоне Восточного военного округа.
"Мы посмотрели, как идет подготовка мобилизованных и добровольцев. Хочу сказать, что подготовка мобилизованных и добровольцев в Бурятии, как и в других регионах Дальнего Востока, где я был, а я побывал уже в большинстве территорий с такими поездками, проводится профессионально. Она проводится целенаправленно и направлена на то, чтобы люди были готовы защищать нашу Родину, чтобы все мобилизованные вернулись домой живыми", - цитирует Трутнева пресс-служба.
На учебном полигоне в Бурятии проводятся занятия с боевой стрельбой и вождением боевых машин пехоты. На войсковом стрельбище выполняется комплекс тренировок со стрелковым оружием и гранатометами. Бойцы учатся применять современное стрелковое оружие: модернизированные автоматы и пулеметы Калашникова, гранатометы, снайперские комплексы.
Вице-премьер подчеркнул, что настрой у мобилизованных и добровольцев хороший, их обучают профессиональные инструкторы.
Также в Улан-Удэ полпред в ДФО посетил республиканский детско-юношеский центр патриотического воспитания "Авангард", куда приезжают дети со всей Бурятии, за год здесь обучают около 1,5 тысячи юнармейцев. Здесь проходят занятия по физической нагрузке, военному делу и ОБЖ, еще есть автогородок для маленьких детей, "кабинет безопасного дорожного движения", в котором детей обучают правильному поведению на дороге. Кроме того, Трутнев посетил республиканскую кадетскую школу-интернат и поручил руководству региона продолжить усиление работы по патриотическому воспитанию.
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