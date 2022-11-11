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Жителям Подмосковья предлагают бесплатно обучиться новой профессии
Жителям Подмосковья предлагают бесплатно обучиться новой профессии - РИА Новости, 11.11.2022
Жителям Подмосковья предлагают бесплатно обучиться новой профессии
В минсоцразвития Московской области рассказали о возможности пройти бесплатное обучение новой профессии в рамках нацпроекта "Демография", сообщил телеканал... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:50
2022-11-11T16:50
2022-11-11T16:50
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В минсоцразвития Московской области рассказали о возможности пройти бесплатное обучение новой профессии в рамках нацпроекта "Демография", сообщил телеканал “360”.Поучаствовать в программе могут жители региона, которые лишись работы или же рискуют ее потерять."Это могут сделать те, кто рискует быть уволенным или уже потерял работу, а также молодые люди до 35 лет, мамы в декрете и предпенсионеры", — отметила глава министерства Людмила Болатаева.Наибольшей популярностью пользуются такие профессии как SMM-продвижение, бухгалтерия государственных и муниципальных организаций, а также работа на маркетплейсах.Для участия в программе необходимо подать электронное заявление на портале "Работа России".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
В минсоцразвития Московской области рассказали о возможности пройти бесплатное обучение новой профессии в рамках нацпроекта "Демография", сообщил телеканал “360”
.
Поучаствовать в программе могут жители региона, которые лишись работы или же рискуют ее потерять.
"Это могут сделать те, кто рискует быть уволенным или уже потерял работу, а также молодые люди до 35 лет, мамы в декрете и предпенсионеры", — отметила глава министерства Людмила Болатаева.
Наибольшей популярностью пользуются такие профессии как SMM-продвижение, бухгалтерия государственных и муниципальных организаций, а также работа на маркетплейсах.
Для участия в программе необходимо подать электронное заявление на портале "Работа России".