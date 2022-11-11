https://ria.ru/20221111/professii-1830876038.html

Жителям Подмосковья предлагают бесплатно обучиться новой профессии

Жителям Подмосковья предлагают бесплатно обучиться новой профессии - РИА Новости, 11.11.2022

Жителям Подмосковья предлагают бесплатно обучиться новой профессии

В минсоцразвития Московской области рассказали о возможности пройти бесплатное обучение новой профессии в рамках нацпроекта "Демография", сообщил телеканал... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T16:50

2022-11-11T16:50

2022-11-11T16:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804072902_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea19952b7fdebf115f48f874144b5b0c.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В минсоцразвития Московской области рассказали о возможности пройти бесплатное обучение новой профессии в рамках нацпроекта "Демография", сообщил телеканал “360”.Поучаствовать в программе могут жители региона, которые лишись работы или же рискуют ее потерять."Это могут сделать те, кто рискует быть уволенным или уже потерял работу, а также молодые люди до 35 лет, мамы в декрете и предпенсионеры", — отметила глава министерства Людмила Болатаева.Наибольшей популярностью пользуются такие профессии как SMM-продвижение, бухгалтерия государственных и муниципальных организаций, а также работа на маркетплейсах.Для участия в программе необходимо подать электронное заявление на портале "Работа России".

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)