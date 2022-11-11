https://ria.ru/20221111/prodvizhenie-1830793259.html

РЭЦ: китайские маркетплейсы будут продвигать российские продукты из Шанхая

РЭЦ: китайские маркетплейсы будут продвигать российские продукты из Шанхая - РИА Новости, 11.11.2022

РЭЦ: китайские маркетплейсы будут продвигать российские продукты из Шанхая

Демонстрационно-дегустационный павильон российской продукции АПК в Шанхае будет еще активнее продвигать товары Made in Russia со своих полок по каналам... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:12

2022-11-11T14:12

2022-11-11T14:47

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Демонстрационно-дегустационный павильон российской продукции АПК в Шанхае будет еще активнее продвигать товары Made in Russia со своих полок по каналам электронной торговли, а также в торговых сетях, сообщает Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ).Соответствующее соглашение о сотрудничестве на полях выставки China International Import Expo (CIIE) подписали оператор павильона в Китае, компания "СЛСи-Рус", и 10 китайских компаний, специализирующихся на розничной и оптовой торговле."Российские компании, которые выставляют свою продукцию в этом шоу-руме, получат дополнительные возможности бесплатно рассказать китайским потребителям о своей продукции онлайн", - говорится в сообщении."Китай является для нас одним из приоритетных рынков, и наша общая задача с оператором павильона в Шанхае — создать максимально эффективный механизм продвижения отечественной агропродукции на местном рынке. Соглашения с компаниями, работающими в сфере электронной коммерции и оптовых продаж, важный шаг в этом направлении, который позволит на безвозмездной для экспортеров основе продвигать российскую продукцию на маркетплейсах и в торговых сетях", — сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Для китайской стороны дополнительной гарантией качества российской продукции АПК является сертификация Made in Russia. Она подтверждает качество, экологичность, органичность, энергоэффективность и надежность российских товаров.Кроме того, в рамках выставки при поддержке "СЛСи-Рус" были заключены экспортные контракты с крупными российскими производителями макаронных и мучных изделий, плодоовощной продукции глубокой переработки и любимого китайскими гражданами русского мороженого. Общая сумма контрактов составила 6,6 миллиона юаней.

https://ria.ru/20221110/sdelki-1830561720.html

https://ria.ru/20221109/eksportery-1830289513.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), шанхай, китай, россия, экономика, технологии