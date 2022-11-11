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РЭЦ: китайские маркетплейсы будут продвигать российские продукты из Шанхая - РИА Новости, 11.11.2022
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РЭЦ: китайские маркетплейсы будут продвигать российские продукты из Шанхая
РЭЦ: китайские маркетплейсы будут продвигать российские продукты из Шанхая - РИА Новости, 11.11.2022
РЭЦ: китайские маркетплейсы будут продвигать российские продукты из Шанхая
Демонстрационно-дегустационный павильон российской продукции АПК в Шанхае будет еще активнее продвигать товары Made in Russia со своих полок по каналам... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:12
2022-11-11T14:47
россия-китай: главное
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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китай
россия
экономика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Демонстрационно-дегустационный павильон российской продукции АПК в Шанхае будет еще активнее продвигать товары Made in Russia со своих полок по каналам электронной торговли, а также в торговых сетях, сообщает Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ).Соответствующее соглашение о сотрудничестве на полях выставки China International Import Expo (CIIE) подписали оператор павильона в Китае, компания "СЛСи-Рус", и 10 китайских компаний, специализирующихся на розничной и оптовой торговле."Российские компании, которые выставляют свою продукцию в этом шоу-руме, получат дополнительные возможности бесплатно рассказать китайским потребителям о своей продукции онлайн", - говорится в сообщении."Китай является для нас одним из приоритетных рынков, и наша общая задача с оператором павильона в Шанхае — создать максимально эффективный механизм продвижения отечественной агропродукции на местном рынке. Соглашения с компаниями, работающими в сфере электронной коммерции и оптовых продаж, важный шаг в этом направлении, который позволит на безвозмездной для экспортеров основе продвигать российскую продукцию на маркетплейсах и в торговых сетях", — сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Для китайской стороны дополнительной гарантией качества российской продукции АПК является сертификация Made in Russia. Она подтверждает качество, экологичность, органичность, энергоэффективность и надежность российских товаров.Кроме того, в рамках выставки при поддержке "СЛСи-Рус" были заключены экспортные контракты с крупными российскими производителями макаронных и мучных изделий, плодоовощной продукции глубокой переработки и любимого китайскими гражданами русского мороженого. Общая сумма контрактов составила 6,6 миллиона юаней.
https://ria.ru/20221110/sdelki-1830561720.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), шанхай, китай, россия, экономика, технологии
Россия-Китай: Главное, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Шанхай, Китай, Россия, Экономика, Технологии
14:12 11.11.2022 (обновлено: 14:47 11.11.2022)
 

РЭЦ: китайские маркетплейсы будут продвигать российские продукты из Шанхая

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Демонстрационно-дегустационный павильон российской продукции АПК в Шанхае будет еще активнее продвигать товары Made in Russia со своих полок по каналам электронной торговли, а также в торговых сетях, сообщает Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ).

Соответствующее соглашение о сотрудничестве на полях выставки China International Import Expo (CIIE) подписали оператор павильона в Китае, компания "СЛСи-Рус", и 10 китайских компаний, специализирующихся на розничной и оптовой торговле.
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"Российские компании, которые выставляют свою продукцию в этом шоу-руме, получат дополнительные возможности бесплатно рассказать китайским потребителям о своей продукции онлайн", - говорится в сообщении.

"Китай является для нас одним из приоритетных рынков, и наша общая задача с оператором павильона в Шанхае — создать максимально эффективный механизм продвижения отечественной агропродукции на местном рынке. Соглашения с компаниями, работающими в сфере электронной коммерции и оптовых продаж, важный шаг в этом направлении, который позволит на безвозмездной для экспортеров основе продвигать российскую продукцию на маркетплейсах и в торговых сетях", — сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Для китайской стороны дополнительной гарантией качества российской продукции АПК является сертификация Made in Russia. Она подтверждает качество, экологичность, органичность, энергоэффективность и надежность российских товаров.

Кроме того, в рамках выставки при поддержке "СЛСи-Рус" были заключены экспортные контракты с крупными российскими производителями макаронных и мучных изделий, плодоовощной продукции глубокой переработки и любимого китайскими гражданами русского мороженого. Общая сумма контрактов составила 6,6 миллиона юаней.
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