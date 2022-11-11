14:12 11.11.2022 (обновлено: 14:47 11.11.2022)
РЭЦ: китайские маркетплейсы будут продвигать российские продукты из Шанхая
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Демонстрационно-дегустационный павильон российской продукции АПК в Шанхае будет еще активнее продвигать товары Made in Russia со своих полок по каналам электронной торговли, а также в торговых сетях, сообщает Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ).
Соответствующее соглашение о сотрудничестве на полях выставки China International Import Expo (CIIE) подписали оператор павильона в Китае, компания "СЛСи-Рус", и 10 китайских компаний, специализирующихся на розничной и оптовой торговле.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве на полях выставки China International Import Expo (CIIE) подписали оператор павильона в Китае, компания "СЛСи-Рус", и 10 китайских компаний, специализирующихся на розничной и оптовой торговле.
"Российские компании, которые выставляют свою продукцию в этом шоу-руме, получат дополнительные возможности бесплатно рассказать китайским потребителям о своей продукции онлайн", - говорится в сообщении.
"Китай является для нас одним из приоритетных рынков, и наша общая задача с оператором павильона в Шанхае — создать максимально эффективный механизм продвижения отечественной агропродукции на местном рынке. Соглашения с компаниями, работающими в сфере электронной коммерции и оптовых продаж, важный шаг в этом направлении, который позволит на безвозмездной для экспортеров основе продвигать российскую продукцию на маркетплейсах и в торговых сетях", — сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Для китайской стороны дополнительной гарантией качества российской продукции АПК является сертификация Made in Russia. Она подтверждает качество, экологичность, органичность, энергоэффективность и надежность российских товаров.
Кроме того, в рамках выставки при поддержке "СЛСи-Рус" были заключены экспортные контракты с крупными российскими производителями макаронных и мучных изделий, плодоовощной продукции глубокой переработки и любимого китайскими гражданами русского мороженого. Общая сумма контрактов составила 6,6 миллиона юаней.
"Китай является для нас одним из приоритетных рынков, и наша общая задача с оператором павильона в Шанхае — создать максимально эффективный механизм продвижения отечественной агропродукции на местном рынке. Соглашения с компаниями, работающими в сфере электронной коммерции и оптовых продаж, важный шаг в этом направлении, который позволит на безвозмездной для экспортеров основе продвигать российскую продукцию на маркетплейсах и в торговых сетях", — сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Для китайской стороны дополнительной гарантией качества российской продукции АПК является сертификация Made in Russia. Она подтверждает качество, экологичность, органичность, энергоэффективность и надежность российских товаров.
Кроме того, в рамках выставки при поддержке "СЛСи-Рус" были заключены экспортные контракты с крупными российскими производителями макаронных и мучных изделий, плодоовощной продукции глубокой переработки и любимого китайскими гражданами русского мороженого. Общая сумма контрактов составила 6,6 миллиона юаней.