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Предприятия Тверской области наладили выпуск продукции для участников СВО - РИА Новости, 11.11.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221111/produktsiya-1830801908.html
Предприятия Тверской области наладили выпуск продукции для участников СВО
Предприятия Тверской области наладили выпуск продукции для участников СВО - РИА Новости, 11.11.2022
Предприятия Тверской области наладили выпуск продукции для участников СВО
Предприятия Тверской области наладили выпуск продукции, необходимой для военнослужащих-участников СВО, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в телеэфире. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:56
2022-11-11T14:56
тверская область
игорь руденя
экономика
частичная мобилизация в россии
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ТВЕРЬ, 11 ноя – РИА Новости. Предприятия Тверской области наладили выпуск продукции, необходимой для военнослужащих-участников СВО, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в телеэфире."Всего это порядка 10 компаний", - сказал глава региона, выразив при этом слова благодарности руководству предприятий за оперативный отклик и быстрый переход на выпуск необходимой продукцииПо его словам, тверское предприятие изготавливает обувь из высокотехнологичного полимерного материала, сохраняющего тепло даже при сильных морозах. Другое предприятие в максимально короткие сроки перепрофилировала производство на пошив спальных мешков. В Тверской области также наладили выпуск ранцев, трикотажных изделий.
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Алёна Пава
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игорь руденя, экономика, частичная мобилизация в россии
Тверская область, Игорь Руденя, Экономика, Частичная мобилизация в России
14:56 11.11.2022
 

Предприятия Тверской области наладили выпуск продукции для участников СВО

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор региона Игорь Руденя в телеэфире
Губернатор региона Игорь Руденя в телеэфире - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор региона Игорь Руденя в телеэфире
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 11 ноя – РИА Новости. Предприятия Тверской области наладили выпуск продукции, необходимой для военнослужащих-участников СВО, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в телеэфире.
"Всего это порядка 10 компаний", - сказал глава региона, выразив при этом слова благодарности руководству предприятий за оперативный отклик и быстрый переход на выпуск необходимой продукции
По его словам, тверское предприятие изготавливает обувь из высокотехнологичного полимерного материала, сохраняющего тепло даже при сильных морозах. Другое предприятие в максимально короткие сроки перепрофилировала производство на пошив спальных мешков. В Тверской области также наладили выпуск ранцев, трикотажных изделий.
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Тверская областьИгорь РуденяЭкономикаЧастичная мобилизация в России
 
 
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