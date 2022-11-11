https://ria.ru/20221111/produktsiya-1830801908.html

Предприятия Тверской области наладили выпуск продукции для участников СВО

Предприятия Тверской области наладили выпуск продукции для участников СВО - РИА Новости, 11.11.2022

Предприятия Тверской области наладили выпуск продукции для участников СВО

Предприятия Тверской области наладили выпуск продукции, необходимой для военнослужащих-участников СВО, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в телеэфире. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:56

2022-11-11T14:56

2022-11-11T14:56

тверская область

игорь руденя

экономика

частичная мобилизация в россии

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ТВЕРЬ, 11 ноя – РИА Новости. Предприятия Тверской области наладили выпуск продукции, необходимой для военнослужащих-участников СВО, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в телеэфире."Всего это порядка 10 компаний", - сказал глава региона, выразив при этом слова благодарности руководству предприятий за оперативный отклик и быстрый переход на выпуск необходимой продукцииПо его словам, тверское предприятие изготавливает обувь из высокотехнологичного полимерного материала, сохраняющего тепло даже при сильных морозах. Другое предприятие в максимально короткие сроки перепрофилировала производство на пошив спальных мешков. В Тверской области также наладили выпуск ранцев, трикотажных изделий.

https://ria.ru/20221101/kleschenko-1828500166.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, экономика, частичная мобилизация в россии