https://ria.ru/20221111/primore-1830652807.html

В Приморье рассказали о поддержке семьям при рождении детей в 2022 году

В Приморье рассказали о поддержке семьям при рождении детей в 2022 году - РИА Новости, 11.11.2022

В Приморье рассказали о поддержке семьям при рождении детей в 2022 году

Власти Приморья с начала года направили свыше 5 миллиардов рублей на поддержку семей, где родились дети, сообщает правительство региона. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T03:43

2022-11-11T03:43

2022-11-11T03:44

общество

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя – РИА Новости. Власти Приморья с начала года направили свыше 5 миллиардов рублей на поддержку семей, где родились дети, сообщает правительство региона."Как рассказали в краевом министерстве труда и социальной политики, в этом году на социальную поддержку семей с детьми в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Приморском крае" направлено уже более 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.В регионе в том числе можно получить выплату при рождении первого ребенка до достижения им возраста трех лет. Такую помощь сейчас получают 15 тысяч семей в регионе. С начала года на эти цели направлено почти 2 миллиарда рублей.Ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующего ребенка получают 10 154 семьи. На эту меру поддержки направлено 1,5 миллиарда рублей.Также в рамках регионального проекта семьи Приморья могут получить единовременную выплату при рождении первого ребенка. Если возраст матери 18-25 лет, то она получает доплату. Также предусмотрен региональный материнский капитал на второго, третьего и последующего ребенка.По данным властей, почти 93 тысячи приморских семей с детьми получают разные меры поддержки: льготы, компенсации, выплаты для многодетных, выплаты на детей и другие.С начала года в регионе родилось почти 14 тысяч детей. Продолжает расти рождаемость первых, третьих и последующих детей, добавляют власти.В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027‬ годы". Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, с помощью повышения эффективности системы социальной поддержки, в том числе снижение доли населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9% от общего числа жителей края к 2027 году.

https://ria.ru/20221107/ploschadka-1829570752.html

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общество, приморский край, россия