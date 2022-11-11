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В Приморье рассказали о поддержке семьям при рождении детей в 2022 году - РИА Новости, 11.11.2022
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В Приморье рассказали о поддержке семьям при рождении детей в 2022 году
В Приморье рассказали о поддержке семьям при рождении детей в 2022 году - РИА Новости, 11.11.2022
В Приморье рассказали о поддержке семьям при рождении детей в 2022 году
Власти Приморья с начала года направили свыше 5 миллиардов рублей на поддержку семей, где родились дети, сообщает правительство региона. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T03:43
2022-11-11T03:44
общество
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя – РИА Новости. Власти Приморья с начала года направили свыше 5 миллиардов рублей на поддержку семей, где родились дети, сообщает правительство региона."Как рассказали в краевом министерстве труда и социальной политики, в этом году на социальную поддержку семей с детьми в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Приморском крае" направлено уже более 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.В регионе в том числе можно получить выплату при рождении первого ребенка до достижения им возраста трех лет. Такую помощь сейчас получают 15 тысяч семей в регионе. С начала года на эти цели направлено почти 2 миллиарда рублей.Ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующего ребенка получают 10 154 семьи. На эту меру поддержки направлено 1,5 миллиарда рублей.Также в рамках регионального проекта семьи Приморья могут получить единовременную выплату при рождении первого ребенка. Если возраст матери 18-25 лет, то она получает доплату. Также предусмотрен региональный материнский капитал на второго, третьего и последующего ребенка.По данным властей, почти 93 тысячи приморских семей с детьми получают разные меры поддержки: льготы, компенсации, выплаты для многодетных, выплаты на детей и другие.С начала года в регионе родилось почти 14 тысяч детей. Продолжает расти рождаемость первых, третьих и последующих детей, добавляют власти.В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027‬ годы". Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, с помощью повышения эффективности системы социальной поддержки, в том числе снижение доли населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9% от общего числа жителей края к 2027 году.
https://ria.ru/20221107/ploschadka-1829570752.html
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общество, приморский край, россия
Общество, Приморский край, Россия
03:43 11.11.2022 (обновлено: 03:44 11.11.2022)
 
В Приморье рассказали о поддержке семьям при рождении детей в 2022 году

Правительство Приморья: свыше 5 миллиардов рублей направлено семьям при рождении детей

© Depositphotos.com / belchonockИгрушка в детской
Игрушка в детской - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Depositphotos.com / belchonock
Игрушка в детской. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя – РИА Новости. Власти Приморья с начала года направили свыше 5 миллиардов рублей на поддержку семей, где родились дети, сообщает правительство региона.
"Как рассказали в краевом министерстве труда и социальной политики, в этом году на социальную поддержку семей с детьми в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Приморском крае" направлено уже более 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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В регионе в том числе можно получить выплату при рождении первого ребенка до достижения им возраста трех лет. Такую помощь сейчас получают 15 тысяч семей в регионе. С начала года на эти цели направлено почти 2 миллиарда рублей.
Ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующего ребенка получают 10 154 семьи. На эту меру поддержки направлено 1,5 миллиарда рублей.
Также в рамках регионального проекта семьи Приморья могут получить единовременную выплату при рождении первого ребенка. Если возраст матери 18-25 лет, то она получает доплату. Также предусмотрен региональный материнский капитал на второго, третьего и последующего ребенка.
По данным властей, почти 93 тысячи приморских семей с детьми получают разные меры поддержки: льготы, компенсации, выплаты для многодетных, выплаты на детей и другие.
С начала года в регионе родилось почти 14 тысяч детей. Продолжает расти рождаемость первых, третьих и последующих детей, добавляют власти.
В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027‬ годы". Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, с помощью повышения эффективности системы социальной поддержки, в том числе снижение доли населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9% от общего числа жителей края к 2027 году.
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