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Киев ужесточил контроль над финансовыми операциями предприятий
Киев ужесточил контроль над финансовыми операциями предприятий - РИА Новости, 11.11.2022
Киев ужесточил контроль над финансовыми операциями предприятий
Нацбанк Украины запретил банкам проводить расходные операции пяти национализированных компаний, среди которых "Укрнафта" и "Мотор Сич", без разрешения нового... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:30
2022-11-11T14:30
2022-11-11T14:32
в мире
алексей данилов
игорь коломойский
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укрнафта
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Нацбанк Украины запретил банкам проводить расходные операции пяти национализированных компаний, среди которых "Укрнафта" и "Мотор Сич", без разрешения нового управленца, которым назначено государство, сообщает в пятницу издание "Страна" со ссылкой на уведомительное письмо регулятора.В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти Украины решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор", акции перейдут в собственность государству. Глава СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что активы предприятий переданы в управление минобороны и могут быть возвращены владельцам после окончания действия военного положения."Для предотвращения риска использования счетов вышеперечисленных юридических лиц с целью вывода средств предыдущими владельцами необходимо проводить расходные финансовые операции по счетам указанных юридических лиц и всех связанных с ними лиц только в случае получения платежных инструкций, подписанных новыми уполномоченными лицами/руководителями, при условии получения банками надлежащего подтверждения полномочий таких лиц", - приводит текст документа Нацбанка издание.В тексте перечислены все пять национализированных компаний, в отношении которых введен госконтроль. По информации издания, у одного из совладельцев "Укрнафты" и "Укртатнафты" олигарха Игоря Коломойского "зависла на счетах очень большая сумма денег".
https://ria.ru/20221109/natsionalizatsiya-1830161972.html
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в мире, алексей данилов, игорь коломойский, украина, киев, укрнафта, мотор сич, укртатнафта
В мире, Алексей Данилов, Игорь Коломойский, Украина, Киев, Укрнафта, Мотор Сич, Укртатнафта
14:30 11.11.2022 (обновлено: 14:32 11.11.2022)
Киев ужесточил контроль над финансовыми операциями предприятий
"Страна": Нацбанк Украины ужесточил контроль над финансовыми операциями предприятий