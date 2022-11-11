https://ria.ru/20221111/predpriyatiya-1830803001.html

Киев ужесточил контроль над финансовыми операциями предприятий

Киев ужесточил контроль над финансовыми операциями предприятий - РИА Новости, 11.11.2022

Киев ужесточил контроль над финансовыми операциями предприятий

Нацбанк Украины запретил банкам проводить расходные операции пяти национализированных компаний, среди которых "Укрнафта" и "Мотор Сич", без разрешения нового... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:30

2022-11-11T14:30

2022-11-11T14:32

в мире

алексей данилов

игорь коломойский

украина

киев

укрнафта

мотор сич

укртатнафта

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Нацбанк Украины запретил банкам проводить расходные операции пяти национализированных компаний, среди которых "Укрнафта" и "Мотор Сич", без разрешения нового управленца, которым назначено государство, сообщает в пятницу издание "Страна" со ссылкой на уведомительное письмо регулятора.В понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти Украины решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор", акции перейдут в собственность государству. Глава СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что активы предприятий переданы в управление минобороны и могут быть возвращены владельцам после окончания действия военного положения."Для предотвращения риска использования счетов вышеперечисленных юридических лиц с целью вывода средств предыдущими владельцами необходимо проводить расходные финансовые операции по счетам указанных юридических лиц и всех связанных с ними лиц только в случае получения платежных инструкций, подписанных новыми уполномоченными лицами/руководителями, при условии получения банками надлежащего подтверждения полномочий таких лиц", - приводит текст документа Нацбанка издание.В тексте перечислены все пять национализированных компаний, в отношении которых введен госконтроль. По информации издания, у одного из совладельцев "Укрнафты" и "Укртатнафты" олигарха Игоря Коломойского "зависла на счетах очень большая сумма денег".

https://ria.ru/20221109/natsionalizatsiya-1830161972.html

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в мире, алексей данилов, игорь коломойский, украина, киев, укрнафта, мотор сич, укртатнафта