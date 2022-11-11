Рейтинг@Mail.ru
В Зеленограде загорелись производственное здание и паллеты - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/pozhary-1830663365.html
В Зеленограде загорелись производственное здание и паллеты
В Зеленограде загорелись производственное здание и паллеты - РИА Новости, 11.11.2022
В Зеленограде загорелись производственное здание и паллеты
Производственное здание и паллеты загорелись в Зеленограде, пожар ликвидировали на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T08:01
2022-11-11T08:01
происшествия
коммерческая недвижимость
зеленоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795049250_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dfb9a38b484884a83856266cd71c5a4.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Производственное здание и паллеты загорелись в Зеленограде, пожар ликвидировали на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет, сообщается на сайте столичного главка МЧС.Отмечается, что сообщение о пожаре на Заводской улице в Зеленограде поступило в пятницу, в 5.41. Горела часть двухэтажного кирпичного производственного здания и паллеты.В ведомстве добавили, что информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20221110/pozhar-1830388058.html
зеленоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795049250_145:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_b9f8e93dbe878e18f218639c2b17a7a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, коммерческая недвижимость, зеленоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Зеленоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:01 11.11.2022
 
В Зеленограде загорелись производственное здание и паллеты

В Зеленограде загорелись производственное здание и паллеты на 300 "квадратах"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС тушит пожар
Сотрудник МЧС тушит пожар - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС тушит пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Производственное здание и паллеты загорелись в Зеленограде, пожар ликвидировали на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет, сообщается на сайте столичного главка МЧС.
Отмечается, что сообщение о пожаре на Заводской улице в Зеленограде поступило в пятницу, в 5.41. Горела часть двухэтажного кирпичного производственного здания и паллеты.
"Принятыми мерами в 06.32 пожар локализован и в 06.41 полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что информации о пострадавших не поступало.
Вид на правобережную часть Красноярска - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 03:11
В Красноярске потушили пожар в административном здании
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьЗеленоградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала