https://ria.ru/20221111/pozhary-1830663365.html

В Зеленограде загорелись производственное здание и паллеты

В Зеленограде загорелись производственное здание и паллеты - РИА Новости, 11.11.2022

В Зеленограде загорелись производственное здание и паллеты

Производственное здание и паллеты загорелись в Зеленограде, пожар ликвидировали на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T08:01

2022-11-11T08:01

2022-11-11T08:01

происшествия

коммерческая недвижимость

зеленоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Производственное здание и паллеты загорелись в Зеленограде, пожар ликвидировали на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет, сообщается на сайте столичного главка МЧС.Отмечается, что сообщение о пожаре на Заводской улице в Зеленограде поступило в пятницу, в 5.41. Горела часть двухэтажного кирпичного производственного здания и паллеты.В ведомстве добавили, что информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20221110/pozhar-1830388058.html

зеленоград

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происшествия, коммерческая недвижимость, зеленоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)