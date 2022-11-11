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В Зеленограде загорелись производственное здание и паллеты
В Зеленограде загорелись производственное здание и паллеты - РИА Новости, 11.11.2022
В Зеленограде загорелись производственное здание и паллеты
Производственное здание и паллеты загорелись в Зеленограде, пожар ликвидировали на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T08:01
2022-11-11T08:01
2022-11-11T08:01
происшествия
коммерческая недвижимость
зеленоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Производственное здание и паллеты загорелись в Зеленограде, пожар ликвидировали на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет, сообщается на сайте столичного главка МЧС.Отмечается, что сообщение о пожаре на Заводской улице в Зеленограде поступило в пятницу, в 5.41. Горела часть двухэтажного кирпичного производственного здания и паллеты.В ведомстве добавили, что информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20221110/pozhar-1830388058.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, зеленоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Зеленоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Зеленограде загорелись производственное здание и паллеты
В Зеленограде загорелись производственное здание и паллеты на 300 "квадратах"