https://ria.ru/20221111/pozhar-1830952658.html

При пожаре в подмосковном Раменском пострадал один человек

При пожаре в подмосковном Раменском пострадал один человек - РИА Новости, 11.11.2022

При пожаре в подмосковном Раменском пострадал один человек

Один человек пострадал при пожаре в Раменском, его госпитализировали в Раменскую областную больницу, погиб заправщик бензовоза, сообщила пресс-служба Раменского РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T20:02

2022-11-11T20:02

2022-11-11T20:02

происшествия

раменское

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в Раменском, его госпитализировали в Раменскую областную больницу, погиб заправщик бензовоза, сообщила пресс-служба Раменского городского округа.Добавляется, что, по уточненной информации, сгорели два склада, а также шесть грузовых автомобилей."Взрыв произошел на частной территории, перекрытия дорог не потребовалось", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар в трех ангарах в подмосковном Раменском удалось полностью ликвидировать, по уточненным данным, на открытой площадке сгорели четыре грузовые автомашины и бензовоз.

https://ria.ru/20221111/dtp-1830790838.html

раменское

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, раменское