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При пожаре в подмосковном Раменском пострадал один человек - РИА Новости, 11.11.2022
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При пожаре в подмосковном Раменском пострадал один человек
При пожаре в подмосковном Раменском пострадал один человек - РИА Новости, 11.11.2022
При пожаре в подмосковном Раменском пострадал один человек
Один человек пострадал при пожаре в Раменском, его госпитализировали в Раменскую областную больницу, погиб заправщик бензовоза, сообщила пресс-служба Раменского РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T20:02
2022-11-11T20:02
происшествия
раменское
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в Раменском, его госпитализировали в Раменскую областную больницу, погиб заправщик бензовоза, сообщила пресс-служба Раменского городского округа.Добавляется, что, по уточненной информации, сгорели два склада, а также шесть грузовых автомобилей."Взрыв произошел на частной территории, перекрытия дорог не потребовалось", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар в трех ангарах в подмосковном Раменском удалось полностью ликвидировать, по уточненным данным, на открытой площадке сгорели четыре грузовые автомашины и бензовоз.
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происшествия, раменское
Происшествия, Раменское
20:02 11.11.2022
 
При пожаре в подмосковном Раменском пострадал один человек

Пресс-служба Раменского горокруга: при пожаре один человек погиб и один госпитализирован

© РИА Новости / Сергей ПятаковОказание медицинской помощи
Оказание медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Оказание медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в Раменском, его госпитализировали в Раменскую областную больницу, погиб заправщик бензовоза, сообщила пресс-служба Раменского городского округа.
"По полученным данным, пострадал гражданин 1972 года рождения. Сейчас он госпитализирован в Раменскую областную больницу. Погиб заправщик бензовоза. Его личность устанавливается", - говорится в сообщении.
Добавляется, что, по уточненной информации, сгорели два склада, а также шесть грузовых автомобилей.
"Взрыв произошел на частной территории, перекрытия дорог не потребовалось", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар в трех ангарах в подмосковном Раменском удалось полностью ликвидировать, по уточненным данным, на открытой площадке сгорели четыре грузовые автомашины и бензовоз.
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