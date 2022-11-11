https://ria.ru/20221111/pozhar-1830952658.html
При пожаре в подмосковном Раменском пострадал один человек
При пожаре в подмосковном Раменском пострадал один человек - РИА Новости, 11.11.2022
При пожаре в подмосковном Раменском пострадал один человек
Один человек пострадал при пожаре в Раменском, его госпитализировали в Раменскую областную больницу, погиб заправщик бензовоза, сообщила пресс-служба Раменского РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T20:02
2022-11-11T20:02
2022-11-11T20:02
происшествия
раменское
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в Раменском, его госпитализировали в Раменскую областную больницу, погиб заправщик бензовоза, сообщила пресс-служба Раменского городского округа.Добавляется, что, по уточненной информации, сгорели два склада, а также шесть грузовых автомобилей."Взрыв произошел на частной территории, перекрытия дорог не потребовалось", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар в трех ангарах в подмосковном Раменском удалось полностью ликвидировать, по уточненным данным, на открытой площадке сгорели четыре грузовые автомашины и бензовоз.
https://ria.ru/20221111/dtp-1830790838.html
раменское
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, раменское
При пожаре в подмосковном Раменском пострадал один человек
Пресс-служба Раменского горокруга: при пожаре один человек погиб и один госпитализирован
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Один человек пострадал при пожаре в Раменском, его госпитализировали в Раменскую областную больницу, погиб заправщик бензовоза, сообщила пресс-служба
Раменского городского округа.
"По полученным данным, пострадал гражданин 1972 года рождения. Сейчас он госпитализирован в Раменскую областную больницу. Погиб заправщик бензовоза. Его личность устанавливается", - говорится в сообщении.
Добавляется, что, по уточненной информации, сгорели два склада, а также шесть грузовых автомобилей.
"Взрыв произошел на частной территории, перекрытия дорог не потребовалось", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар в трех ангарах в подмосковном Раменском удалось полностью ликвидировать, по уточненным данным, на открытой площадке сгорели четыре грузовые автомашины и бензовоз.