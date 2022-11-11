https://ria.ru/20221111/pozhar-1830936463.html

В Нефтеюганске загорелось торговое здание

В Нефтеюганске загорелось торговое здание - РИА Новости, 11.11.2022

В Нефтеюганске загорелось торговое здание

В Нефтеюганске горит здание торгового центра, площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T18:35

2022-11-11T18:35

2022-11-11T18:42

происшествия

нефтеюганск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830937507_0:189:1280:909_1920x0_80_0_0_6ae619e1ac1046d9a9c543687307e11e.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Нефтеюганске горит здание торгового центра, площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России."В Нефтеюганске пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание в торговом здании. В 18 часов 38 минут диспетчеру Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в торговом здании в 10 микрорайоне Нефтеюганска", - сообщили в ведомстве.Уточняется, что на месте работают 9 единиц спецтехники и 33 сотрудника МЧС России. Предварительно все люди эвакуировались.

https://ria.ru/20221110/gorenie-1830588724.html

нефтеюганск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нефтеюганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия