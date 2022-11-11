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В Нефтеюганске загорелось торговое здание
В Нефтеюганске загорелось торговое здание - РИА Новости, 11.11.2022
В Нефтеюганске загорелось торговое здание
В Нефтеюганске горит здание торгового центра, площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:35
2022-11-11T18:35
2022-11-11T18:42
происшествия
нефтеюганск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Нефтеюганске горит здание торгового центра, площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России."В Нефтеюганске пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание в торговом здании. В 18 часов 38 минут диспетчеру Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в торговом здании в 10 микрорайоне Нефтеюганска", - сообщили в ведомстве.Уточняется, что на месте работают 9 единиц спецтехники и 33 сотрудника МЧС России. Предварительно все люди эвакуировались.
https://ria.ru/20221110/gorenie-1830588724.html
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происшествия, нефтеюганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Нефтеюганск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
18:35 11.11.2022 (обновлено: 18:42 11.11.2022)
В Нефтеюганске загорелось торговое здание
МЧС: площадь пожара в торговом здании в Нефтеюганске достигла тысячи квадратов