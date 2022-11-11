https://ria.ru/20221111/pozhar-1830908470.html
В Раменском при крупном пожаре в ангаре погиб человек
В Раменском при крупном пожаре в ангаре погиб человек - РИА Новости, 11.11.2022
В Раменском при крупном пожаре в ангаре погиб человек
Один человек погиб, по уточненной информации, в результате крупного пожара в ангаре в подмосковном Раменском, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:31
2022-11-11T17:31
2022-11-11T17:32
происшествия
раменское
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, по уточненной информации, в результате крупного пожара в ангаре в подмосковном Раменском, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В ходе тушения пожара в ангаре в деревне Нижнее Мячково обнаружен погибший, его личность устанавливается", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221109/omsk-1830151462.html
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происшествия, раменское, московская область (подмосковье)
Происшествия, Раменское, Московская область (Подмосковье)
17:31 11.11.2022 (обновлено: 17:32 11.11.2022)
В Раменском при крупном пожаре в ангаре погиб человек
Экстренные службы сообщили, что в Раменском при крупном пожаре в ангаре погиб человек