https://ria.ru/20221111/pozhar-1830677503.html

Спасшего людей в кафе "Полигон" жителя Костромы представили к награде

Спасшего людей в кафе "Полигон" жителя Костромы представили к награде - РИА Новости, 11.11.2022

Спасшего людей в кафе "Полигон" жителя Костромы представили к награде

Жителя Костромы Андрея Кузьмина, который помог десяткам людей спастись в ночь пожара в кафе "Полигон", представили к награде, сообщает МЧС. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T09:54

2022-11-11T09:54

2022-11-11T11:25

россия

кострома

костромская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в кафе в костроме

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829354444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8ed5be15c2ecd9001b34b07c124ee14.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Жителя Костромы Андрея Кузьмина, который помог десяткам людей спастись в ночь пожара в кафе "Полигон", представили к награде, сообщает МЧС.По информации ведомства, Андрей с супругой были в кафе, когда начался пожар. Помещение стало быстро заполняться едким дымом, возникла паника, посетители ринулись к главному выходу."На потолке стали появляться языки пламени. Мужчина оценил ситуацию и понял, что до главного выхода не добраться, направился с супругой и ее подругой к запасному. За ними последовали и другие посетители. Дверь оказалась заперта. Не сразу, но Андрею удалось ее выбить — десятки человек смогли выйти из здания", — рассказали в МЧС.В министерстве подчеркнули, что благодаря его смелым и решительным действиям удалось спасти людей. Андрея Кузьмина наградят медалью "За спасение на пожаре".Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на 5 ноября. Погибли 13 человек, еще пятеро получили ожоги. Предполагаемый виновник пожара, по данным следствия, — 23-летний мужчина, запустивший в кафе фейерверк.Следственный комитет возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Помимо вероятного виновника, суд уже арестовал директора ООО "Империя", которое занималось организацией работы кафе, и владельца здания — депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева.

https://ria.ru/20221110/kostroma-1830578202.html

https://ria.ru/20221107/arest-1829562408.html

россия

кострома

костромская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кострома, костромская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме, происшествия