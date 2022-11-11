https://ria.ru/20221111/pozhar-1830677503.html
Спасшего людей в кафе "Полигон" жителя Костромы представили к награде
Спасшего людей в кафе "Полигон" жителя Костромы представили к награде - РИА Новости, 11.11.2022
Спасшего людей в кафе "Полигон" жителя Костромы представили к награде
Жителя Костромы Андрея Кузьмина, который помог десяткам людей спастись в ночь пожара в кафе "Полигон", представили к награде, сообщает МЧС. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T09:54
2022-11-11T09:54
2022-11-11T11:25
россия
кострома
костромская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в кафе в костроме
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829354444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8ed5be15c2ecd9001b34b07c124ee14.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Жителя Костромы Андрея Кузьмина, который помог десяткам людей спастись в ночь пожара в кафе "Полигон", представили к награде, сообщает МЧС.По информации ведомства, Андрей с супругой были в кафе, когда начался пожар. Помещение стало быстро заполняться едким дымом, возникла паника, посетители ринулись к главному выходу."На потолке стали появляться языки пламени. Мужчина оценил ситуацию и понял, что до главного выхода не добраться, направился с супругой и ее подругой к запасному. За ними последовали и другие посетители. Дверь оказалась заперта. Не сразу, но Андрею удалось ее выбить — десятки человек смогли выйти из здания", — рассказали в МЧС.В министерстве подчеркнули, что благодаря его смелым и решительным действиям удалось спасти людей. Андрея Кузьмина наградят медалью "За спасение на пожаре".Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на 5 ноября. Погибли 13 человек, еще пятеро получили ожоги. Предполагаемый виновник пожара, по данным следствия, — 23-летний мужчина, запустивший в кафе фейерверк.Следственный комитет возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Помимо вероятного виновника, суд уже арестовал директора ООО "Империя", которое занималось организацией работы кафе, и владельца здания — депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева.
https://ria.ru/20221110/kostroma-1830578202.html
https://ria.ru/20221107/arest-1829562408.html
россия
кострома
костромская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829354444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a4f6d88ef22f2c1e6c0513a90290a21b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кострома, костромская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме, происшествия
Россия, Кострома, Костромская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в кафе в Костроме, Происшествия
09:54 11.11.2022 (обновлено: 11:25 11.11.2022)
Спасшего людей в кафе "Полигон" жителя Костромы представили к награде
Жителя Костромы, спасшего людей при пожаре в кафе "Полигон", представили к награде
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Жителя Костромы Андрея Кузьмина, который помог десяткам людей спастись в ночь пожара в кафе "Полигон", представили к награде, сообщает МЧС.
По информации ведомства, Андрей с супругой были в кафе, когда начался пожар. Помещение стало быстро заполняться едким дымом, возникла паника, посетители ринулись к главному выходу.
"На потолке стали появляться языки пламени. Мужчина оценил ситуацию и понял, что до главного выхода не добраться, направился с супругой и ее подругой к запасному. За ними последовали и другие посетители. Дверь оказалась заперта. Не сразу, но Андрею удалось ее выбить — десятки человек смогли выйти из здания", — рассказали в МЧС.
В министерстве подчеркнули, что благодаря его смелым и решительным действиям удалось спасти людей. Андрея Кузьмина наградят медалью "За спасение на пожаре".
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон"
в Костроме в ночь на 5 ноября. Погибли 13 человек, еще пятеро получили ожоги. Предполагаемый виновник пожара, по данным следствия, — 23-летний мужчина, запустивший в кафе фейерверк.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Помимо вероятного виновника, суд уже арестовал директора ООО "Империя", которое занималось организацией работы кафе, и владельца здания — депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева.