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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек и три танка
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек и три танка - РИА Новости, 11.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек и три танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, шесть бронетранспортеров, беспилотник и две артиллерийские установки, сообщила Народная... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:19
2022-11-11T10:19
2022-11-11T10:19
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
народная милиция лнр
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, шесть бронетранспортеров, беспилотник и две артиллерийские установки, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 90 человек личного состава, три танка, шесть бронетранспортеров, беспилотный летательный аппарат, две артиллерийские установки, 13 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, четыре бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и 15 единиц специальной автомобильной техники.
луганская народная республика
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луганская народная республика, народная милиция лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек и три танка
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 90 человек и три танка