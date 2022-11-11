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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек и три танка

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек и три танка - РИА Новости, 11.11.2022

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек и три танка

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, шесть бронетранспортеров, беспилотник и две артиллерийские установки, сообщила Народная... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T10:19

2022-11-11T10:19

2022-11-11T10:19

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

народная милиция лнр

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, шесть бронетранспортеров, беспилотник и две артиллерийские установки, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 90 человек личного состава, три танка, шесть бронетранспортеров, беспилотный летательный аппарат, две артиллерийские установки, 13 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, четыре бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и 15 единиц специальной автомобильной техники.

луганская народная республика

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луганская народная республика, народная милиция лнр, вооруженные силы украины