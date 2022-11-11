https://ria.ru/20221111/posol-1830783848.html

В МИД воздержались от прогнозов по срокам прибытия нового посла США

В МИД воздержались от прогнозов по срокам прибытия нового посла США - РИА Новости, 11.11.2022

В МИД воздержались от прогнозов по срокам прибытия нового посла США

Пока нет оснований для прогнозов, когда новый посол США может прибыть в Москву, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:56

2022-11-11T13:56

2022-11-11T14:14

сша

россия

сергей рябков

линн трейси

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пока нет оснований для прогнозов, когда новый посол США может прибыть в Москву, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее сообщалось, что Россия дала агреман (предварительное согласие) для Линн Трейси, которую США хотят назначить послом в Москве."Для начала надо дождаться конституирования нового состава Сената конгресса США, а когда он сформируется, я боюсь даже себе представить. С точки зрения того, что мы знаем на сегодня, о графике утверждения назначений на должности вообще говорить не имеет смысла", - сказал Рябков журналистам."Поэтому даже никаких оснований для прогнозов в этой области", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20220922/politika-1818694180.html

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, сергей рябков, линн трейси, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)