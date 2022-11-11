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В МИД воздержались от прогнозов по срокам прибытия нового посла США
В МИД воздержались от прогнозов по срокам прибытия нового посла США - РИА Новости, 11.11.2022
В МИД воздержались от прогнозов по срокам прибытия нового посла США
Пока нет оснований для прогнозов, когда новый посол США может прибыть в Москву, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:56
2022-11-11T13:56
2022-11-11T14:14
сша
россия
сергей рябков
линн трейси
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пока нет оснований для прогнозов, когда новый посол США может прибыть в Москву, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее сообщалось, что Россия дала агреман (предварительное согласие) для Линн Трейси, которую США хотят назначить послом в Москве."Для начала надо дождаться конституирования нового состава Сената конгресса США, а когда он сформируется, я боюсь даже себе представить. С точки зрения того, что мы знаем на сегодня, о графике утверждения назначений на должности вообще говорить не имеет смысла", - сказал Рябков журналистам."Поэтому даже никаких оснований для прогнозов в этой области", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20220922/politika-1818694180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, сергей рябков, линн трейси, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Сергей Рябков, Линн Трейси, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:56 11.11.2022 (обновлено: 14:14 11.11.2022)
В МИД воздержались от прогнозов по срокам прибытия нового посла США
Замглавы МИД Рябков воздержался от прогнозов по срокам прибытия нового посла США