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В МИД воздержались от прогнозов по срокам прибытия нового посла США - РИА Новости, 11.11.2022
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В МИД воздержались от прогнозов по срокам прибытия нового посла США
В МИД воздержались от прогнозов по срокам прибытия нового посла США - РИА Новости, 11.11.2022
В МИД воздержались от прогнозов по срокам прибытия нового посла США
Пока нет оснований для прогнозов, когда новый посол США может прибыть в Москву, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:56
2022-11-11T14:14
сша
россия
сергей рябков
линн трейси
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пока нет оснований для прогнозов, когда новый посол США может прибыть в Москву, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее сообщалось, что Россия дала агреман (предварительное согласие) для Линн Трейси, которую США хотят назначить послом в Москве."Для начала надо дождаться конституирования нового состава Сената конгресса США, а когда он сформируется, я боюсь даже себе представить. С точки зрения того, что мы знаем на сегодня, о графике утверждения назначений на должности вообще говорить не имеет смысла", - сказал Рябков журналистам."Поэтому даже никаких оснований для прогнозов в этой области", - добавил замминистра.
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сша, россия, сергей рябков, линн трейси, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Сергей Рябков, Линн Трейси, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:56 11.11.2022 (обновлено: 14:14 11.11.2022)
 
В МИД воздержались от прогнозов по срокам прибытия нового посла США

Замглавы МИД Рябков воздержался от прогнозов по срокам прибытия нового посла США

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЗдание посольства США на Новинском бульваре в Москве
Здание посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пока нет оснований для прогнозов, когда новый посол США может прибыть в Москву, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее сообщалось, что Россия дала агреман (предварительное согласие) для Линн Трейси, которую США хотят назначить послом в Москве.
"Для начала надо дождаться конституирования нового состава Сената конгресса США, а когда он сформируется, я боюсь даже себе представить. С точки зрения того, что мы знаем на сегодня, о графике утверждения назначений на должности вообще говорить не имеет смысла", - сказал Рябков журналистам.
"Поэтому даже никаких оснований для прогнозов в этой области", - добавил замминистра.
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"Россия сделала меня дипломатом". Москва одобрила нового посла США
 
СШАРоссияСергей РябковЛинн ТрейсиВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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