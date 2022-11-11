https://ria.ru/20221111/popravki-1830818816.html

В ГД тщательно рассмотрят поправки о запрете видеоигр с пропагандой насилия

В ГД тщательно рассмотрят поправки о запрете видеоигр с пропагандой насилия - РИА Новости, 11.11.2022

В ГД тщательно рассмотрят поправки о запрете видеоигр с пропагандой насилия

Комитет Госдумы по информполитике тщательно изучит поправки о запрете пропаганды насилия и жестокости в видеоиграх, ситуацию нужно изучать внимательно и... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:01

2022-11-11T15:01

2022-11-11T15:01

общество

технологии

андрей свинцов

яна лантратова

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике тщательно изучит поправки о запрете пропаганды насилия и жестокости в видеоиграх, ситуацию нужно изучать внимательно и подходить к каждой видеоигре скрупулезно, заявил РИА Новости замглавы комитета Андрей Свинцов (ЛДПР).Ранее стало известно, что первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку (есть в распоряжении РИА Новости) к законопроекту против ЛГБТ-пропаганды, поправка предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это."В комитете данные поправки будут рассмотрены очень тщательным образом. Неоднократно поднимался вопрос о необходимости различного рода регулирования не только видеоконтента, но и компьютерных игр с точки зрения вопроса влияния сценария видеоигры на психологическое развитие ребенка", - рассказал Свинцов.Политик призвал к осторожности в вопросе регулирования видеоигр и подчеркнул, что ситуацию нужно внимательно изучать и "подходить к каждой игре скрупулезно".По словам Свинцова, он является противником жестких мер. Так, заявил депутат, можно было бы предусмотреть маркировку для компьютерных игр по возрастам."На первом этапе, я считаю, необходимо обязательное введение маркировки, а на следующем - более глубокий анализ", - резюмировал он.

https://ria.ru/20221103/propaganda-1828870961.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, андрей свинцов, яна лантратова, госдума рф, лдпр