https://ria.ru/20221111/popravki-1830818816.html
В ГД тщательно рассмотрят поправки о запрете видеоигр с пропагандой насилия
В ГД тщательно рассмотрят поправки о запрете видеоигр с пропагандой насилия - РИА Новости, 11.11.2022
В ГД тщательно рассмотрят поправки о запрете видеоигр с пропагандой насилия
Комитет Госдумы по информполитике тщательно изучит поправки о запрете пропаганды насилия и жестокости в видеоиграх, ситуацию нужно изучать внимательно и... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:01
2022-11-11T15:01
2022-11-11T15:01
общество
технологии
андрей свинцов
яна лантратова
госдума рф
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике тщательно изучит поправки о запрете пропаганды насилия и жестокости в видеоиграх, ситуацию нужно изучать внимательно и подходить к каждой видеоигре скрупулезно, заявил РИА Новости замглавы комитета Андрей Свинцов (ЛДПР).Ранее стало известно, что первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку (есть в распоряжении РИА Новости) к законопроекту против ЛГБТ-пропаганды, поправка предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это."В комитете данные поправки будут рассмотрены очень тщательным образом. Неоднократно поднимался вопрос о необходимости различного рода регулирования не только видеоконтента, но и компьютерных игр с точки зрения вопроса влияния сценария видеоигры на психологическое развитие ребенка", - рассказал Свинцов.Политик призвал к осторожности в вопросе регулирования видеоигр и подчеркнул, что ситуацию нужно внимательно изучать и "подходить к каждой игре скрупулезно".По словам Свинцова, он является противником жестких мер. Так, заявил депутат, можно было бы предусмотреть маркировку для компьютерных игр по возрастам."На первом этапе, я считаю, необходимо обязательное введение маркировки, а на следующем - более глубокий анализ", - резюмировал он.
https://ria.ru/20221103/propaganda-1828870961.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_bfd304258db55cb7ccbc0e2968fc7388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, андрей свинцов, яна лантратова, госдума рф, лдпр
Общество, Технологии, Андрей Свинцов, Яна Лантратова, Госдума РФ, ЛДПР
В ГД тщательно рассмотрят поправки о запрете видеоигр с пропагандой насилия
Депутат Свинцов: ГД тщательно рассмотрит поправки о запрете видеоигр с пропагандой насилия
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике тщательно изучит поправки о запрете пропаганды насилия и жестокости в видеоиграх, ситуацию нужно изучать внимательно и подходить к каждой видеоигре скрупулезно, заявил РИА Новости замглавы комитета Андрей Свинцов (ЛДПР).
Ранее стало известно, что первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова
("Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку (есть в распоряжении РИА Новости) к законопроекту против ЛГБТ-пропаганды, поправка предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это.
"В комитете данные поправки будут рассмотрены очень тщательным образом. Неоднократно поднимался вопрос о необходимости различного рода регулирования не только видеоконтента, но и компьютерных игр с точки зрения вопроса влияния сценария видеоигры на психологическое развитие ребенка", - рассказал Свинцов.
Политик призвал к осторожности в вопросе регулирования видеоигр и подчеркнул, что ситуацию нужно внимательно изучать и "подходить к каждой игре скрупулезно".
По словам Свинцова, он является противником жестких мер. Так, заявил депутат, можно было бы предусмотреть маркировку для компьютерных игр по возрастам.
"На первом этапе, я считаю, необходимо обязательное введение маркировки, а на следующем - более глубокий анализ", - резюмировал он.