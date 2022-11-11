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В ГД тщательно рассмотрят поправки о запрете видеоигр с пропагандой насилия - РИА Новости, 11.11.2022
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В ГД тщательно рассмотрят поправки о запрете видеоигр с пропагандой насилия
В ГД тщательно рассмотрят поправки о запрете видеоигр с пропагандой насилия - РИА Новости, 11.11.2022
В ГД тщательно рассмотрят поправки о запрете видеоигр с пропагандой насилия
Комитет Госдумы по информполитике тщательно изучит поправки о запрете пропаганды насилия и жестокости в видеоиграх, ситуацию нужно изучать внимательно и... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:01
2022-11-11T15:01
общество
технологии
андрей свинцов
яна лантратова
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике тщательно изучит поправки о запрете пропаганды насилия и жестокости в видеоиграх, ситуацию нужно изучать внимательно и подходить к каждой видеоигре скрупулезно, заявил РИА Новости замглавы комитета Андрей Свинцов (ЛДПР).Ранее стало известно, что первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку (есть в распоряжении РИА Новости) к законопроекту против ЛГБТ-пропаганды, поправка предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это."В комитете данные поправки будут рассмотрены очень тщательным образом. Неоднократно поднимался вопрос о необходимости различного рода регулирования не только видеоконтента, но и компьютерных игр с точки зрения вопроса влияния сценария видеоигры на психологическое развитие ребенка", - рассказал Свинцов.Политик призвал к осторожности в вопросе регулирования видеоигр и подчеркнул, что ситуацию нужно внимательно изучать и "подходить к каждой игре скрупулезно".По словам Свинцова, он является противником жестких мер. Так, заявил депутат, можно было бы предусмотреть маркировку для компьютерных игр по возрастам."На первом этапе, я считаю, необходимо обязательное введение маркировки, а на следующем - более глубокий анализ", - резюмировал он.
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общество, технологии, андрей свинцов, яна лантратова, госдума рф, лдпр
Общество, Технологии, Андрей Свинцов, Яна Лантратова, Госдума РФ, ЛДПР
15:01 11.11.2022
 
В ГД тщательно рассмотрят поправки о запрете видеоигр с пропагандой насилия

Депутат Свинцов: ГД тщательно рассмотрит поправки о запрете видеоигр с пропагандой насилия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике тщательно изучит поправки о запрете пропаганды насилия и жестокости в видеоиграх, ситуацию нужно изучать внимательно и подходить к каждой видеоигре скрупулезно, заявил РИА Новости замглавы комитета Андрей Свинцов (ЛДПР).
Ранее стало известно, что первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку (есть в распоряжении РИА Новости) к законопроекту против ЛГБТ-пропаганды, поправка предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это.
"В комитете данные поправки будут рассмотрены очень тщательным образом. Неоднократно поднимался вопрос о необходимости различного рода регулирования не только видеоконтента, но и компьютерных игр с точки зрения вопроса влияния сценария видеоигры на психологическое развитие ребенка", - рассказал Свинцов.
Политик призвал к осторожности в вопросе регулирования видеоигр и подчеркнул, что ситуацию нужно внимательно изучать и "подходить к каждой игре скрупулезно".
По словам Свинцова, он является противником жестких мер. Так, заявил депутат, можно было бы предусмотреть маркировку для компьютерных игр по возрастам.
"На первом этапе, я считаю, необходимо обязательное введение маркировки, а на следующем - более глубокий анализ", - резюмировал он.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 10:05
В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды
 
ОбществоТехнологииАндрей СвинцовЯна ЛантратоваГосдума РФЛДПР
 
 
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