https://ria.ru/20221111/pokhischenie-1830781819.html

СК проверяет информацию о попытках похищения детей в Ростовской области

СК проверяет информацию о попытках похищения детей в Ростовской области - РИА Новости, 11.11.2022

СК проверяет информацию о попытках похищения детей в Ростовской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о попытках похищения детей в городе Батайске Ростовской области, сообщается в... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:52

2022-11-11T13:52

2022-11-11T13:53

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

батайск

александр бастрыкин

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о попытках похищения детей в городе Батайске Ростовской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее СМИ сообщили о случаях возможного похищения детей в Батайске. Приводятся данные, что 9 ноября на территории дачного товарищества "Труд" неизвестный попытался увести на улице несовершеннолетнего, а 8 ноября вблизи одного из домов также неизвестный мужчина попытался напасть на школьника."Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУСК по Ростовской области Станиславу Ковалеву организовать проверку по сведениям, изложенным в СМИ, и представить доклад", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221027/pokhischenie-1827360772.html

россия

ростовская область

батайск

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, батайск, александр бастрыкин, происшествия