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СК проверяет информацию о попытках похищения детей в Ростовской области - РИА Новости, 11.11.2022
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СК проверяет информацию о попытках похищения детей в Ростовской области
СК проверяет информацию о попытках похищения детей в Ростовской области - РИА Новости, 11.11.2022
СК проверяет информацию о попытках похищения детей в Ростовской области
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о попытках похищения детей в городе Батайске Ростовской области, сообщается в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:52
2022-11-11T13:53
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
батайск
александр бастрыкин
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о попытках похищения детей в городе Батайске Ростовской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее СМИ сообщили о случаях возможного похищения детей в Батайске. Приводятся данные, что 9 ноября на территории дачного товарищества "Труд" неизвестный попытался увести на улице несовершеннолетнего, а 8 ноября вблизи одного из домов также неизвестный мужчина попытался напасть на школьника."Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУСК по Ростовской области Станиславу Ковалеву организовать проверку по сведениям, изложенным в СМИ, и представить доклад", - говорится в сообщении.
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россия
ростовская область
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, батайск, александр бастрыкин, происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ростовская область, Батайск, Александр Бастрыкин, Происшествия
13:52 11.11.2022 (обновлено: 13:53 11.11.2022)
 
СК проверяет информацию о попытках похищения детей в Ростовской области

Следователи проверяют информацию о попытках похищения детей в ростовском Батайске

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о попытках похищения детей в городе Батайске Ростовской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее СМИ сообщили о случаях возможного похищения детей в Батайске. Приводятся данные, что 9 ноября на территории дачного товарищества "Труд" неизвестный попытался увести на улице несовершеннолетнего, а 8 ноября вблизи одного из домов также неизвестный мужчина попытался напасть на школьника.
"Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУСК по Ростовской области Станиславу Ковалеву организовать проверку по сведениям, изложенным в СМИ, и представить доклад", - говорится в сообщении.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьБатайскАлександр БастрыкинПроисшествия
 
 
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