https://ria.ru/20221111/podmoskove-1830733562.html
Здание для сборки выставочной мебели построят в Подмосковье
Здание для сборки выставочной мебели построят в Подмосковье - РИА Новости, 11.11.2022
Здание для сборки выставочной мебели построят в Подмосковье
Предприятие по производству и сборке мебели для выставок построят в городском округе Наро-Фоминск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:10
2022-11-11T12:10
2022-11-11T12:10
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мебель
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Предприятие по производству и сборке мебели для выставок построят в городском округе Наро-Фоминск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.Инвестиции в проект составят порядка 60 миллионов рублей, после реализации проекта будет дополнительно создано 17 рабочих мест. Общая площадь объекта составит 1,4 тысячи квадратных метров."Предприятие будет предназначено для производства специальной деревянной мебели для выставочных мероприятий. Готовые буклетницы, мобильные витрины, столы, стулья, выставочные стойки и стеллажи будут использоваться в помещениях ЦВК "Экспоцентр". Строительство планируется завершить в 2023 году", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что на земельном участке, на котором расположен объект, также планируется возведение комплекса по изготовлению и хранению мебели, состоящего из трёх зданий.
https://ria.ru/20221108/remont-1830080968.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), наро-фоминск, экспоцентр, экономика, мебель
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Экспоцентр, Экономика, Мебель