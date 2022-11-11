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Ефимов: более 36 тысяч компаний попросили антикризисную поддержку города - РИА Новости, 11.11.2022
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Ефимов: более 36 тысяч компаний попросили антикризисную поддержку города
Ефимов: более 36 тысяч компаний попросили антикризисную поддержку города - РИА Новости, 11.11.2022
Ефимов: более 36 тысяч компаний попросили антикризисную поддержку города
Более 36 тысяч компаний Москвы обратились к городу за поддержкой с момента запуска нового набора антикризисных мер, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:57
2022-11-11T12:57
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 36 тысяч компаний Москвы обратились к городу за поддержкой с момента запуска нового набора антикризисных мер, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В марте Сергей Собянин утвердил набор антикризисных мер поддержки бизнеса, куда вошли льготные кредиты, отсрочки по аренде недвижимости, субсидии и гранты. На их реализацию предусмотрено 48,6 миллиарда рублей. При этом за помощью уже обратилось более 36 тысяч компаний, 12,5 тысячи из них получили поддержку на сумму 27,2 миллиарда рублей", – рассказал вице-мэр в интервью РБК.Так, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства весной начал принимать заявки на льготные кредиты на оборотные и инвестиционные цели, а также на строительство нежилой недвижимости. Общая сумма одобренных заявок около 70 предприятий уже превысила 170 миллиардов рублей.Также компании активно пользуются отсрочкой платежей аренды городского имущества и земельных участков и оптимизацией арендных ставок. Такую помощь в общем объеме 14,8 миллиарда рублей уже получили более 1400 предприятий и организаций.Помимо этого, город начал предоставлять инвесторам землю в аренду по ставке один рубль в год для реализации масштабных инвестиционных проектов – строительства и развития производств. При этом был введен мораторий на индексацию арендных ставок для более, чем 200 компаний, размещенных на территории ОЭЗ "Технополис Москва".Весной был запущен Центр поддержки промышленности – единое окно, куда предприятия Москвы могут обратиться с вопросами, связанными с полномочиями различных городских ведомств. В Центр уже обратилось 250 столичных предприятий, поступило более 300 вопросов, половина которых успешно решена, сообщили в правительстве Москвы.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
12:57 11.11.2022
 

Ефимов: более 36 тысяч компаний попросили антикризисную поддержку города

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 36 тысяч компаний Москвы обратились к городу за поддержкой с момента запуска нового набора антикризисных мер, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В марте Сергей Собянин утвердил набор антикризисных мер поддержки бизнеса, куда вошли льготные кредиты, отсрочки по аренде недвижимости, субсидии и гранты. На их реализацию предусмотрено 48,6 миллиарда рублей. При этом за помощью уже обратилось более 36 тысяч компаний, 12,5 тысячи из них получили поддержку на сумму 27,2 миллиарда рублей", – рассказал вице-мэр в интервью РБК.
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Так, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства весной начал принимать заявки на льготные кредиты на оборотные и инвестиционные цели, а также на строительство нежилой недвижимости. Общая сумма одобренных заявок около 70 предприятий уже превысила 170 миллиардов рублей.
Также компании активно пользуются отсрочкой платежей аренды городского имущества и земельных участков и оптимизацией арендных ставок. Такую помощь в общем объеме 14,8 миллиарда рублей уже получили более 1400 предприятий и организаций.
Помимо этого, город начал предоставлять инвесторам землю в аренду по ставке один рубль в год для реализации масштабных инвестиционных проектов – строительства и развития производств. При этом был введен мораторий на индексацию арендных ставок для более, чем 200 компаний, размещенных на территории ОЭЗ "Технополис Москва".
Весной был запущен Центр поддержки промышленности – единое окно, куда предприятия Москвы могут обратиться с вопросами, связанными с полномочиями различных городских ведомств. В Центр уже обратилось 250 столичных предприятий, поступило более 300 вопросов, половина которых успешно решена, сообщили в правительстве Москвы.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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