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Слуцкий прокомментировал заявление Белого дома о переговорах с Киевом - РИА Новости, 11.11.2022
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Слуцкий прокомментировал заявление Белого дома о переговорах с Киевом
Слуцкий прокомментировал заявление Белого дома о переговорах с Киевом - РИА Новости, 11.11.2022
Слуцкий прокомментировал заявление Белого дома о переговорах с Киевом
Москва всегда была готова к переговорам с Киевом, заявил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова официального... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:29
2022-11-11T14:55
в мире
нед прайс
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лдпр
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва всегда была готова к переговорам с Киевом, заявил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова официального представителя госдепартамента Неда Прайса.Ранее Прайс заявил, что США видят у Украины готовность к мирным переговорам и хотели бы, чтобы Россия подкрепила делами аналогичные заявления, которые эпизодически звучат с ее стороны. Как утверждал Прайс, украинские "партнеры" "готовы и хотят сесть и взаимодействовать"."Но только это не Москва выходила из переговоров. Мы были готовы их вести, хотя первоначальная инициатива исходила от украинской стороны. Готовы и сейчас. Подобные сигналы не раз в последнее время транслировались различными высокими представителями РФ. Так что мяч на стороне Киева, а если смотреть правде в глаза - Вашингтона. Прекратите вести противоборство с Россией "до последнего украинца", накачку Украины вооружениями, ослаблять промышленный и экономический потенциал Европы через принуждение к антироссийским санкциям. Вот это будут реальные дела для мира, а не просто слова", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.Также в отношении послания американской стороны он отметил, что это послание лицемерное и весьма опасное переворачивание фактов с ног на голову, а мир на Украине Вашингтону не нужен ни сейчас, ни восемь лет назад.
https://ria.ru/20221111/ssha-1830762204.html
https://ria.ru/20221110/zelenskiy-1830611747.html
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в мире, нед прайс, киев, украина, россия, лдпр
В мире, Нед Прайс, Киев, Украина, Россия, ЛДПР
14:29 11.11.2022 (обновлено: 14:55 11.11.2022)
 
Слуцкий прокомментировал заявление Белого дома о переговорах с Киевом

Глава ЛДПР Слуцкий, заявил, что Москва всегда была готова к переговорам с Киевом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГлава ЛДПР Леонид Слуцкий
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва всегда была готова к переговорам с Киевом, заявил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова официального представителя госдепартамента Неда Прайса.
Ранее Прайс заявил, что США видят у Украины готовность к мирным переговорам и хотели бы, чтобы Россия подкрепила делами аналогичные заявления, которые эпизодически звучат с ее стороны. Как утверждал Прайс, украинские "партнеры" "готовы и хотят сесть и взаимодействовать".
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"Но только это не Москва выходила из переговоров. Мы были готовы их вести, хотя первоначальная инициатива исходила от украинской стороны. Готовы и сейчас. Подобные сигналы не раз в последнее время транслировались различными высокими представителями РФ. Так что мяч на стороне Киева, а если смотреть правде в глаза - Вашингтона. Прекратите вести противоборство с Россией "до последнего украинца", накачку Украины вооружениями, ослаблять промышленный и экономический потенциал Европы через принуждение к антироссийским санкциям. Вот это будут реальные дела для мира, а не просто слова", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.
Также в отношении послания американской стороны он отметил, что это послание лицемерное и весьма опасное переворачивание фактов с ног на голову, а мир на Украине Вашингтону не нужен ни сейчас, ни восемь лет назад.
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В миреНед ПрайсКиевУкраинаРоссияЛДПР
 
 
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