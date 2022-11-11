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В Житомире демонтировали памятник Пушкину - РИА Новости, 11.11.2022
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В Житомире демонтировали памятник Пушкину
В Житомире демонтировали памятник Пушкину - РИА Новости, 11.11.2022
В Житомире демонтировали памятник Пушкину
Памятник классику русской литературы Александру Пушкину демонтировали в центре Житомира на Украине, сообщает местное издание Житомир.info. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:57
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Памятник классику русской литературы Александру Пушкину демонтировали в центре Житомира на Украине, сообщает местное издание Житомир.info."Из центра Житомира 11 ноября убрали памятник российскому поэту Александру Пушкину, который был установлен в конце XIX века. Сначала коммунальщики демонтировали с постамента инициалы, дальше очередь была за бюстом, который через пару минут оказался в кузове крана-манипулятора", - говорится в сообщении издания на сайте.Отмечается, что сейчас бюст находится на предприятии "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания".Ранее памятник поэту был демонтирован в Харькове. Сначала его обложили мешками с песком, а затем убрали бюст. Горсовет заявлял, что бюст отправили "на ответственное хранение".Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.
https://ria.ru/20221110/pamyatnik-1830551444.html
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в мире, александр пушкин, александр бастрыкин, украина, житомир, россия, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Александр Пушкин, Александр Бастрыкин, Украина, Житомир, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:57 11.11.2022 (обновлено: 11:59 11.11.2022)
 
В Житомире демонтировали памятник Пушкину

Житомир.info: памятник Пушкину демонтировали в центре города

© Фото со страницы мэра Житомира Сергея Сухомлина в соцсетиДемонтаж памятника Александру Пушкину в Житомире
Демонтаж памятника Александру Пушкину в Житомире
© Фото со страницы мэра Житомира Сергея Сухомлина в соцсети
Демонтаж памятника Александру Пушкину в Житомире
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Памятник классику русской литературы Александру Пушкину демонтировали в центре Житомира на Украине, сообщает местное издание Житомир.info.
"Из центра Житомира 11 ноября убрали памятник российскому поэту Александру Пушкину, который был установлен в конце XIX века. Сначала коммунальщики демонтировали с постамента инициалы, дальше очередь была за бюстом, который через пару минут оказался в кузове крана-манипулятора", - говорится в сообщении издания на сайте.
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Отмечается, что сейчас бюст находится на предприятии "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания".
Ранее памятник поэту был демонтирован в Харькове. Сначала его обложили мешками с песком, а затем убрали бюст. Горсовет заявлял, что бюст отправили "на ответственное хранение".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.
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В миреАлександр ПушкинАлександр БастрыкинУкраинаЖитомирРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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