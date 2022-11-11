https://ria.ru/20221111/pamyatnik-1830727783.html

В Житомире демонтировали памятник Пушкину

В Житомире демонтировали памятник Пушкину - РИА Новости, 11.11.2022

В Житомире демонтировали памятник Пушкину

Памятник классику русской литературы Александру Пушкину демонтировали в центре Житомира на Украине, сообщает местное издание Житомир.info. РИА Новости, 11.11.2022

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Памятник классику русской литературы Александру Пушкину демонтировали в центре Житомира на Украине, сообщает местное издание Житомир.info."Из центра Житомира 11 ноября убрали памятник российскому поэту Александру Пушкину, который был установлен в конце XIX века. Сначала коммунальщики демонтировали с постамента инициалы, дальше очередь была за бюстом, который через пару минут оказался в кузове крана-манипулятора", - говорится в сообщении издания на сайте.Отмечается, что сейчас бюст находится на предприятии "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания".Ранее памятник поэту был демонтирован в Харькове. Сначала его обложили мешками с песком, а затем убрали бюст. Горсовет заявлял, что бюст отправили "на ответственное хранение".Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.

https://ria.ru/20221110/pamyatnik-1830551444.html

https://ria.ru/20221103/nikolaev-1828893560.html

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в мире, александр пушкин, александр бастрыкин, украина, житомир, россия, следственный комитет россии (ск рф)