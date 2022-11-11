https://ria.ru/20221111/pakistan-1830667252.html
Торгпред Пакистана предложил России заключить пакт о валютном свопе
Торгпред Пакистана предложил России заключить пакт о валютном свопе - РИА Новости, 11.11.2022
Торгпред Пакистана предложил России заключить пакт о валютном свопе
Торговое представительство Пакистана предложило российскому Минпромторгу заключить пакт о валютном свопе, который позволит обеим странам торговать в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T08:51
2022-11-11T08:51
2022-11-11T08:51
россия
пакистан
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Торговое представительство Пакистана предложило российскому Минпромторгу заключить пакт о валютном свопе, который позволит обеим странам торговать в национальных валютах, сообщил РИА Новости глава торгпредства Мухаммад Шаукат Хайят."Я инициировал предложение по поводу пакта о валютном свопе и направил официальное письмо в соответствующее российское министерство. Сейчас мяч находится на российской стороне поля. Мы ждем их ответа. Это может быть любой механизм: торговля в рублях или бартерная торговля", - сказал он.Глава торговой миссии также сообщил, что Пакистан предложил провести следующее заседание межправительственной комиссии с Россией 18-20 января.В последние годы Россия стремится наладить двустороннюю торговлю в национальных валютах со странами-партнерами. Финансовые ограничения, наложенные на нее после начала военной операции в Украине, придали новый импульс этим усилиям, поскольку Россия стремится отказаться от доллара США.Россия уже ведет переговоры о переходе к торговле товарами в национальных валютах с Индией, Китаем, Ираном и Турцией.
https://ria.ru/20221102/kitay-1828635749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пакистан, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, украина
Россия, Пакистан, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Украина
Торгпред Пакистана предложил России заключить пакт о валютном свопе
Торгпред Пакистана предложил российскому Минпромторгу заключить пакт о валютном свопе