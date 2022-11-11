https://ria.ru/20221111/pakistan-1830667252.html

Торгпред Пакистана предложил России заключить пакт о валютном свопе

Торгпред Пакистана предложил России заключить пакт о валютном свопе - РИА Новости, 11.11.2022

Торгпред Пакистана предложил России заключить пакт о валютном свопе

Торговое представительство Пакистана предложило российскому Минпромторгу заключить пакт о валютном свопе, который позволит обеим странам торговать в... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T08:51

2022-11-11T08:51

2022-11-11T08:51

россия

пакистан

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Торговое представительство Пакистана предложило российскому Минпромторгу заключить пакт о валютном свопе, который позволит обеим странам торговать в национальных валютах, сообщил РИА Новости глава торгпредства Мухаммад Шаукат Хайят."Я инициировал предложение по поводу пакта о валютном свопе и направил официальное письмо в соответствующее российское министерство. Сейчас мяч находится на российской стороне поля. Мы ждем их ответа. Это может быть любой механизм: торговля в рублях или бартерная торговля", - сказал он.Глава торговой миссии также сообщил, что Пакистан предложил провести следующее заседание межправительственной комиссии с Россией 18-20 января.В последние годы Россия стремится наладить двустороннюю торговлю в национальных валютах со странами-партнерами. Финансовые ограничения, наложенные на нее после начала военной операции в Украине, придали новый импульс этим усилиям, поскольку Россия стремится отказаться от доллара США.Россия уже ведет переговоры о переходе к торговле товарами в национальных валютах с Индией, Китаем, Ираном и Турцией.

https://ria.ru/20221102/kitay-1828635749.html

россия

пакистан

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, пакистан, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, украина