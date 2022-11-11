https://ria.ru/20221111/opros-1830688832.html
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 11.11.2022
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян (75%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили столько же опрошенных,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:22
2022-11-11T10:22
2022-11-11T10:22
россия
владимир путин
фомнибус
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (75%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили столько же опрошенных, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Согласно исследованию, 75% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своём посту, с ними не согласились 12% опрошенных, еще 13% затруднились с ответом.Свое непосредственное доверие Путину высказали 75% граждан, недоверие - 15%, 10% затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" провели 4-6 ноября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
https://ria.ru/20221110/politsiya-1830416732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, фомнибус
Россия, Владимир Путин, ФОМнибус
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Опрос ФОМ показал, что 75 процентов россиян хорошо оценивают работу Путина и доверяют ему