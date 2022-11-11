https://ria.ru/20221111/opros-1830688832.html

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 11.11.2022

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ

Большинство россиян (75%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили столько же опрошенных,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T10:22

2022-11-11T10:22

2022-11-11T10:22

россия

владимир путин

фомнибус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_0:231:3144:2000_1920x0_80_0_0_6f380f78e4795744ff7e5e125af10355.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (75%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили столько же опрошенных, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Согласно исследованию, 75% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своём посту, с ними не согласились 12% опрошенных, еще 13% затруднились с ответом.Свое непосредственное доверие Путину высказали 75% граждан, недоверие - 15%, 10% затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" провели 4-6 ноября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.

https://ria.ru/20221110/politsiya-1830416732.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, фомнибус