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Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 11.11.2022
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Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 11.11.2022
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян (75%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили столько же опрошенных,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:22
2022-11-11T10:22
россия
владимир путин
фомнибус
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (75%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили столько же опрошенных, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Согласно исследованию, 75% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своём посту, с ними не согласились 12% опрошенных, еще 13% затруднились с ответом.Свое непосредственное доверие Путину высказали 75% граждан, недоверие - 15%, 10% затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" провели 4-6 ноября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
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Екатерина Зайцева
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россия, владимир путин, фомнибус
Россия, Владимир Путин, ФОМнибус
10:22 11.11.2022
 
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ

Опрос ФОМ показал, что 75 процентов россиян хорошо оценивают работу Путина и доверяют ему

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (75%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили столько же опрошенных, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно исследованию, 75% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своём посту, с ними не согласились 12% опрошенных, еще 13% затруднились с ответом.
Свое непосредственное доверие Путину высказали 75% граждан, недоверие - 15%, 10% затруднились с ответом.
Опрос "ФОМнибус" провели 4-6 ноября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 10:23
Более 60 процентов россиян доверяют полицейским, показал опрос ВЦИОМ
 
РоссияВладимир ПутинФОМнибус
 
 
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