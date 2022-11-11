Глава МИД Белоруссии предложил принять устав ООН о разнообразии мира
Глава МИД Белоруссии Макей предложил принять устав ООН о разнообразии мира в XXI веке
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. В условиях крушения гегемонистского проекта Запада следует внести в ООН проект устава (хартии) о разнообразии мира в ХХI веке, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в своей статье в журнале "Россия в глобальной политике".
Статья Макея "Либеральный международный порядок: можно ли его спасти в сегодняшнем мире, у которого нет гегемона" вышла в англоязычной версии журнала. Она посвящена анализу кризиса глобализма в условиях утраты США своего былого превосходства на мировой арене.
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"Автор хотел бы предложить один практический шаг. В частности, предлагается внести в ООН проект Устава (Хартии) о разнообразии мира в XXI веке, в соответствии с которым все государства-члены могли бы согласованно установить ряд ключевых принципов управления международной жизнью в условиях негегемонистского и весьма разнообразного мира. Принятие этой идеи продемонстрировало бы, что все мы предпочитаем строить новый международный порядок на основе существующих реалий, а не на оторванных от реальности мечтах", - отмечает глава МИД Белоруссии в статье, опубликованной в электронной версии журнала.
Макей призывает "демократических" ревнителей на Западе задать себе следующий вопрос: если гегемон не смог полностью реализовать свои цели даже в период своего почти двадцатилетнего общемирового превосходства, то на что он может надеяться теперь, когда глобальная "конъюнктура" для пост-гегемона серьезно ухудшилась?
"Если они честно ответят, что не могут и даже не смеют надеяться на успех, то следующим логичным шагом будет отказ от практик, связанных с теорией "демократического умиротворения". Мир чрезвычайно разнообразен, поэтому международный порядок должен отражать это разнообразие, если он предназначен для всеобщего принятия", - подчеркивает в статье глава белорусской дипломатии.
Министр завершает статью цитатой философа Иммануила Канта: "Вечный мир в конце концов придет одним из двух путей: либо озарением человечества, либо конфликтами и катастрофами такого масштаба, которые не оставят человечеству другого выбора".