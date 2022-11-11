https://ria.ru/20221111/obvinyaemyy-1830879843.html

Жителя Курганской области арестовали после стрельбы по машинам

Жителя Курганской области арестовали после стрельбы по машинам - РИА Новости, 11.11.2022

Жителя Курганской области арестовали после стрельбы по машинам

Жителя Курганской области арестовали после стрельбы по автомобилям, а также в сотрудников полиции в четверг, сообщило в пятницу Следственное управление СКР Ф по РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T16:42

2022-11-11T16:42

2022-11-11T16:42

происшествия

курганская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Жителя Курганской области арестовали после стрельбы по автомобилям, а также в сотрудников полиции в четверг, сообщило в пятницу Следственное управление СКР Ф по региону.Как сообщалось, в дежурную часть межмуниципального отдела "Щучанский" поступило сообщение о стрельбе на одной из улиц города Щучье. Подозреваемый был найден и задержан в лесу.По данным следствия, обвиняемый стрелял из огнестрельного оружия в сторону людей, находящихся в проезжавших по дороге автомобилях, а потом, скрываясь от правоохранительных органов, несколько выстрелов сделал в сторону сотрудников полиции."Сегодня, 11 ноября 2022 года, в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СК избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Жителю города Щучье предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами "а, е, и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений), а также преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20221110/sk-1830584798.html

https://ria.ru/20221110/arest-1830523380.html

курганская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курганская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)