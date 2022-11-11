https://ria.ru/20221111/obvinyaemyy-1830879843.html
Жителя Курганской области арестовали после стрельбы по машинам
Жителя Курганской области арестовали после стрельбы по машинам - РИА Новости, 11.11.2022
Жителя Курганской области арестовали после стрельбы по машинам
Жителя Курганской области арестовали после стрельбы по автомобилям, а также в сотрудников полиции в четверг, сообщило в пятницу Следственное управление СКР Ф по РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:42
2022-11-11T16:42
2022-11-11T16:42
происшествия
курганская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Жителя Курганской области арестовали после стрельбы по автомобилям, а также в сотрудников полиции в четверг, сообщило в пятницу Следственное управление СКР Ф по региону.Как сообщалось, в дежурную часть межмуниципального отдела "Щучанский" поступило сообщение о стрельбе на одной из улиц города Щучье. Подозреваемый был найден и задержан в лесу.По данным следствия, обвиняемый стрелял из огнестрельного оружия в сторону людей, находящихся в проезжавших по дороге автомобилях, а потом, скрываясь от правоохранительных органов, несколько выстрелов сделал в сторону сотрудников полиции."Сегодня, 11 ноября 2022 года, в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СК избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Жителю города Щучье предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами "а, е, и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений), а также преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20221110/sk-1830584798.html
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происшествия, курганская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курганская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Курганской области арестовали после стрельбы по машинам
СУСК по региону: обвиняемого в стрельбе по машинам жителя Курганской области арестовали