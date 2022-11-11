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ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T18:03

2022-11-11T18:03

2022-11-11T18:03

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.35 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 17.20 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины, украина, россия