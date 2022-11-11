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В посольстве Анголы в Москве прошли мероприятия к годовщине независимости
В посольстве Анголы в Москве прошли мероприятия к годовщине независимости - РИА Новости, 11.11.2022
В посольстве Анголы в Москве прошли мероприятия к годовщине независимости
Мероприятия по случаю 47-годовщины независимости Анголы прошли в пятницу в посольстве страны в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T22:03
2022-11-11T22:03
2022-11-11T23:01
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мероприятия по случаю 47-годовщины независимости Анголы прошли в пятницу в посольстве страны в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие собрало множество послов африканских стран в России, в том числе присутствовал посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза, а также представители посольств Португалии, Гвинеи, Доминиканской Республики, Мозамбика, Кубы, среди посетителей были и представители российского МИД.
https://ria.ru/20221012/angola-1823283100.html
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в мире, леон додону-пунагаза, россия, ангола, москва
В мире, Леон Додону-Пунагаза, Россия, Ангола, Москва
22:03 11.11.2022 (обновлено: 23:01 11.11.2022)
В посольстве Анголы в Москве прошли мероприятия к годовщине независимости
В посольстве Анголы в Москве прошли мероприятия к 47-годовщине независимости страны