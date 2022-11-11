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В посольстве Анголы в Москве прошли мероприятия к годовщине независимости

В посольстве Анголы в Москве прошли мероприятия к годовщине независимости - РИА Новости, 11.11.2022

В посольстве Анголы в Москве прошли мероприятия к годовщине независимости

Мероприятия по случаю 47-годовщины независимости Анголы прошли в пятницу в посольстве страны в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2022

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мероприятия по случаю 47-годовщины независимости Анголы прошли в пятницу в посольстве страны в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие собрало множество послов африканских стран в России, в том числе присутствовал посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза, а также представители посольств Португалии, Гвинеи, Доминиканской Республики, Мозамбика, Кубы, среди посетителей были и представители российского МИД.

https://ria.ru/20221012/angola-1823283100.html

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в мире, леон додону-пунагаза, россия, ангола, москва