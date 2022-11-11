Рейтинг@Mail.ru
В посольстве Анголы в Москве прошли мероприятия к годовщине независимости - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/nezavisimost-1830978038.html
В посольстве Анголы в Москве прошли мероприятия к годовщине независимости
В посольстве Анголы в Москве прошли мероприятия к годовщине независимости - РИА Новости, 11.11.2022
В посольстве Анголы в Москве прошли мероприятия к годовщине независимости
Мероприятия по случаю 47-годовщины независимости Анголы прошли в пятницу в посольстве страны в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T22:03
2022-11-11T23:01
в мире
леон додону-пунагаза
россия
ангола
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759059374_103:387:1086:940_1920x0_80_0_0_deff7acaf3dad41fe93d3f478de93083.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мероприятия по случаю 47-годовщины независимости Анголы прошли в пятницу в посольстве страны в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие собрало множество послов африканских стран в России, в том числе присутствовал посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза, а также представители посольств Португалии, Гвинеи, Доминиканской Республики, Мозамбика, Кубы, среди посетителей были и представители российского МИД.
https://ria.ru/20221012/angola-1823283100.html
россия
ангола
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759059374_0:0:1276:957_1920x0_80_0_0_512271597bc09e6c77a6da7187b40cf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, леон додону-пунагаза, россия, ангола, москва
В мире, Леон Додону-Пунагаза, Россия, Ангола, Москва
22:03 11.11.2022 (обновлено: 23:01 11.11.2022)
 
В посольстве Анголы в Москве прошли мероприятия к годовщине независимости

В посольстве Анголы в Москве прошли мероприятия к 47-годовщине независимости страны

© Фото предоставлено посольством Анголы в РФПосол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья
Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья
© Фото предоставлено посольством Анголы в РФ
Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мероприятия по случаю 47-годовщины независимости Анголы прошли в пятницу в посольстве страны в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие собрало множество послов африканских стран в России, в том числе присутствовал посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза, а также представители посольств Португалии, Гвинеи, Доминиканской Республики, Мозамбика, Кубы, среди посетителей были и представители российского МИД.
Министр связи Анголы Мариу Оливейра
12 октября, 09:09
Россия и Ангола поддерживают связи в условиях санкций, заявил министр
 
В миреЛеон Додону-ПунагазаРоссияАнголаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала