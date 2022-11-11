https://ria.ru/20221111/narushenie-1830875299.html

МИД обратил внимание МККК на нарушение Украиной норм гуманитарного права

МИД обратил внимание МККК на нарушение Украиной норм гуманитарного права - РИА Новости, 11.11.2022

МИД обратил внимание МККК на нарушение Украиной норм гуманитарного права

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел в Женеве встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич Эггер и... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T16:34

2022-11-11T16:34

2022-11-11T16:34

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

владимир путин

сергей вершинин

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел в Женеве встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич Эггер и обратил ее внимание на нарушения норм международного гуманитарного права украинскими военными, сообщил МИД РФ."Обсуждены приоритетные аспекты обеспечения гуманитарных потребностей мирного населения и защиты военнопленных в контексте специальной военной операции. Внимание Эггер было обращено на продолжающиеся регулярные провокации и нарушения норм международного гуманитарного права со стороны ВСУ. Были затронуты вопросы деятельности МККК в России, в том числе с учетом вхождения в ее состав новых регионов", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.Ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что пленные украинские военные на допросе рассказали об убийстве пожилой жительницы Мариуполя, которая высказала поддержку России, а также об истязании других мирных жителей.Третьего ноября Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках очередного обмена из плена возвратились 107 российских военнослужащих, в том числе бойцов подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик. Освобожденные пленные регулярно рассказывают об издевательствах, которым они подвергались со стороны украинских военных. В частности, военнослужащие Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко и Артур Клинов рассказали, что сотрудники СБУ пытали российских пленных током по несколько часов до сильных ожогов и синяков.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221111/dsnv-1830803224.html

https://ria.ru/20221111/ukraina-1830783344.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, владимир путин, сергей вершинин, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), следственный комитет россии (ск рф)