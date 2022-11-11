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МИД обратил внимание МККК на нарушение Украиной норм гуманитарного права - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/narushenie-1830875299.html
МИД обратил внимание МККК на нарушение Украиной норм гуманитарного права
МИД обратил внимание МККК на нарушение Украиной норм гуманитарного права - РИА Новости, 11.11.2022
МИД обратил внимание МККК на нарушение Украиной норм гуманитарного права
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел в Женеве встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич Эггер и... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:34
2022-11-11T16:34
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
владимир путин
сергей вершинин
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел в Женеве встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич Эггер и обратил ее внимание на нарушения норм международного гуманитарного права украинскими военными, сообщил МИД РФ."Обсуждены приоритетные аспекты обеспечения гуманитарных потребностей мирного населения и защиты военнопленных в контексте специальной военной операции. Внимание Эггер было обращено на продолжающиеся регулярные провокации и нарушения норм международного гуманитарного права со стороны ВСУ. Были затронуты вопросы деятельности МККК в России, в том числе с учетом вхождения в ее состав новых регионов", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.Ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что пленные украинские военные на допросе рассказали об убийстве пожилой жительницы Мариуполя, которая высказала поддержку России, а также об истязании других мирных жителей.Третьего ноября Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках очередного обмена из плена возвратились 107 российских военнослужащих, в том числе бойцов подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик. Освобожденные пленные регулярно рассказывают об издевательствах, которым они подвергались со стороны украинских военных. В частности, военнослужащие Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко и Артур Клинов рассказали, что сотрудники СБУ пытали российских пленных током по несколько часов до сильных ожогов и синяков.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221111/dsnv-1830803224.html
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, сергей вершинин, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Сергей Вершинин, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК), Следственный комитет России (СК РФ)
16:34 11.11.2022
 
МИД обратил внимание МККК на нарушение Украиной норм гуманитарного права

Замглавы МИД Вершинин обратил внимание МККК на нарушение Украиной норм гуманитарного права

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел в Женеве встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич Эггер и обратил ее внимание на нарушения норм международного гуманитарного права украинскими военными, сообщил МИД РФ.
"Обсуждены приоритетные аспекты обеспечения гуманитарных потребностей мирного населения и защиты военнопленных в контексте специальной военной операции. Внимание Эггер было обращено на продолжающиеся регулярные провокации и нарушения норм международного гуманитарного права со стороны ВСУ. Были затронуты вопросы деятельности МККК в России, в том числе с учетом вхождения в ее состав новых регионов", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 14:30
За несколько дней вопросы об инспекциях по ДСНВ не решить, заявил Рябков
Ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что пленные украинские военные на допросе рассказали об убийстве пожилой жительницы Мариуполя, которая высказала поддержку России, а также об истязании других мирных жителей.
Третьего ноября Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках очередного обмена из плена возвратились 107 российских военнослужащих, в том числе бойцов подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик. Освобожденные пленные регулярно рассказывают об издевательствах, которым они подвергались со стороны украинских военных. В частности, военнослужащие Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко и Артур Клинов рассказали, что сотрудники СБУ пытали российских пленных током по несколько часов до сильных ожогов и синяков.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 13:55Специальная военная операция на Украине
Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил МИД
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинСергей ВершининЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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