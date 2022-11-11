https://ria.ru/20221111/narushenie-1830875299.html
МИД обратил внимание МККК на нарушение Украиной норм гуманитарного права
МИД обратил внимание МККК на нарушение Украиной норм гуманитарного права - РИА Новости, 11.11.2022
МИД обратил внимание МККК на нарушение Украиной норм гуманитарного права
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел в Женеве встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич Эггер и... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:34
2022-11-11T16:34
2022-11-11T16:34
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
владимир путин
сергей вершинин
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел в Женеве встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич Эггер и обратил ее внимание на нарушения норм международного гуманитарного права украинскими военными, сообщил МИД РФ."Обсуждены приоритетные аспекты обеспечения гуманитарных потребностей мирного населения и защиты военнопленных в контексте специальной военной операции. Внимание Эггер было обращено на продолжающиеся регулярные провокации и нарушения норм международного гуманитарного права со стороны ВСУ. Были затронуты вопросы деятельности МККК в России, в том числе с учетом вхождения в ее состав новых регионов", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.Ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что пленные украинские военные на допросе рассказали об убийстве пожилой жительницы Мариуполя, которая высказала поддержку России, а также об истязании других мирных жителей.Третьего ноября Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках очередного обмена из плена возвратились 107 российских военнослужащих, в том числе бойцов подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик. Освобожденные пленные регулярно рассказывают об издевательствах, которым они подвергались со стороны украинских военных. В частности, военнослужащие Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко и Артур Клинов рассказали, что сотрудники СБУ пытали российских пленных током по несколько часов до сильных ожогов и синяков.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221111/dsnv-1830803224.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, сергей вершинин, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Сергей Вершинин, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК), Следственный комитет России (СК РФ)
МИД обратил внимание МККК на нарушение Украиной норм гуманитарного права
Замглавы МИД Вершинин обратил внимание МККК на нарушение Украиной норм гуманитарного права