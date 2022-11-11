https://ria.ru/20221111/naberezhnaya-1830660476.html

На севере Москвы завершились работы по благоустройству набережной

На севере Москвы завершились работы по благоустройству набережной - РИА Новости, 11.11.2022

На севере Москвы завершились работы по благоустройству набережной

Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству набережной канала имени Москвы на севере столицы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T07:13

2022-11-11T07:13

2022-11-11T07:13

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

ленинградское шоссе

капремонт в москве

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству набережной канала имени Москвы на севере столицы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, в ходе работ обустроили дорожно-тропиночную сеть с трехкилометровой велодорожкой, сделали удобные пешеходные маршруты и спуск к набережной для маломобильных граждан."Оборудовали детскую площадку и спортивный кластер с зонами для пляжного футбола, волейбола, панна-футбола, настольного тенниса и воркаута. Вдоль набережной обустроили восемь пикниковых точек, места для тихого отдыха, открыли смотровую площадку с перголой и уличными качелями. Для проведения районных и городских праздников построили амфитеатр, рядом с ним сделали скейт-парк", — рассказал Бирюков.Для обеспечения безопасности пешеходов обновили систему освещения, поставили камеры видеонаблюдения и колонны экстренного вызова.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе благоустройства провели озеленение: высадили 100 кустарников, 65 деревьев, разбили 450 квадратных метров цветников и привели в порядок газон.

https://ria.ru/20221106/park-1829444134.html

https://ria.ru/20221109/prudy-1830155143.html

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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, ленинградское шоссе, капремонт в москве