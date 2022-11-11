https://ria.ru/20221111/moskva-1830908871.html
Спасатели предупредили о порывистом ветре в субботу в Москве
Спасатели предупредили о порывистом ветре в субботу в Москве - РИА Новости, 11.11.2022
Спасатели предупредили о порывистом ветре в субботу в Москве
Столичный главк МЧС предупредил о ветре с порывами до 20 метров в секунду в субботу в Москве. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:31
2022-11-11T17:31
2022-11-11T17:31
москва
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупредил о ветре с порывами до 20 метров в секунду в субботу в Москве."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 10:00 до 23:00 12 ноября местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте главка.Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20221109/pogoda-1830161714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели предупредили о порывистом ветре в субботу в Москве
Столичный главк МЧС предупредил о ветре с порывами до 20 метров в секунду в Москве