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Спасатели предупредили о порывистом ветре в субботу в Москве - РИА Новости, 11.11.2022
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Спасатели предупредили о порывистом ветре в субботу в Москве
Спасатели предупредили о порывистом ветре в субботу в Москве - РИА Новости, 11.11.2022
Спасатели предупредили о порывистом ветре в субботу в Москве
Столичный главк МЧС предупредил о ветре с порывами до 20 метров в секунду в субботу в Москве. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:31
2022-11-11T17:31
москва
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупредил о ветре с порывами до 20 метров в секунду в субботу в Москве."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 10:00 до 23:00 12 ноября местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте главка.Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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москва, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:31 11.11.2022
 
Спасатели предупредили о порывистом ветре в субботу в Москве

Столичный главк МЧС предупредил о ветре с порывами до 20 метров в секунду в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупредил о ветре с порывами до 20 метров в секунду в субботу в Москве.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 10:00 до 23:00 12 ноября местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте главка.
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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