https://ria.ru/20221111/moskva-1830908871.html

Спасатели предупредили о порывистом ветре в субботу в Москве

Спасатели предупредили о порывистом ветре в субботу в Москве - РИА Новости, 11.11.2022

Спасатели предупредили о порывистом ветре в субботу в Москве

Столичный главк МЧС предупредил о ветре с порывами до 20 метров в секунду в субботу в Москве. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:31

2022-11-11T17:31

2022-11-11T17:31

москва

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупредил о ветре с порывами до 20 метров в секунду в субботу в Москве."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 10:00 до 23:00 12 ноября местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте главка.Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20221109/pogoda-1830161714.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)