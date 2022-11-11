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Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы зимой - РИА Новости, 11.11.2022
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Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы зимой
Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы зимой - РИА Новости, 11.11.2022
Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы зимой
Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать этой зимой водоемы Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:36
2022-11-11T10:36
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать этой зимой водоемы Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Обеспечению безопасности на водоемах уделяется особое внимание, в зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 20 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что в настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают почти 500 специалистов. На оснащении находятся более 180 плавсредств с аварийно-спасательным оборудованием, в том числе для спасения из ледяной полыньи, спасательными досками, телескопическими "удочками"."Для предотвращения происшествий на воде постоянно ведется профилактическая работа: спасатели патрулируют береговые зоны, проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у водоемов, учащимися в учебных заведениях. В зимний период регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году спасательный флот пополнился аэролодкой "Север-650К", предназначенной для проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности. Кроме того, зимой для спасения людей на воде будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
10:36 11.11.2022
 

Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы зимой

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать этой зимой водоемы Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Обеспечению безопасности на водоемах уделяется особое внимание, в зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 20 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что в настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают почти 500 специалистов. На оснащении находятся более 180 плавсредств с аварийно-спасательным оборудованием, в том числе для спасения из ледяной полыньи, спасательными досками, телескопическими "удочками".
"Для предотвращения происшествий на воде постоянно ведется профилактическая работа: спасатели патрулируют береговые зоны, проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у водоемов, учащимися в учебных заведениях. В зимний период регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году спасательный флот пополнился аэролодкой "Север-650К", предназначенной для проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности. Кроме того, зимой для спасения людей на воде будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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