https://ria.ru/20221111/moskva-1830694312.html

Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы зимой

Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы зимой - РИА Новости, 11.11.2022

Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы зимой

Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать этой зимой водоемы Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T10:36

2022-11-11T10:36

2022-11-11T10:36

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать этой зимой водоемы Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Обеспечению безопасности на водоемах уделяется особое внимание, в зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 20 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что в настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают почти 500 специалистов. На оснащении находятся более 180 плавсредств с аварийно-спасательным оборудованием, в том числе для спасения из ледяной полыньи, спасательными досками, телескопическими "удочками"."Для предотвращения происшествий на воде постоянно ведется профилактическая работа: спасатели патрулируют береговые зоны, проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у водоемов, учащимися в учебных заведениях. В зимний период регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году спасательный флот пополнился аэролодкой "Север-650К", предназначенной для проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности. Кроме того, зимой для спасения людей на воде будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль.

https://ria.ru/20221110/moskva-1830403654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы