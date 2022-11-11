https://ria.ru/20221111/moskva-1830666315.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 11.11.2022
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 10 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T08:39
2022-11-11T08:39
2022-11-11T08:40
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 10 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную погоду, небольшой дождь, плюс 8 - плюс 10 градусов в столице, от плюс 6 до плюс 11 в Подмосковье. Ветер юго-западный, от слабого до умеренного, 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков.По его словам, атмосферное давление существенных изменений не претерпит и составит 750 миллиметров ртутного столба, это немного выше нормы.
https://ria.ru/20221110/pogoda-1830398725.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
08:39 11.11.2022 (обновлено: 08:40 11.11.2022)
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик Синенков: в Москве ожидается облачная погода, небольшой дождь и плюс 10 градусов