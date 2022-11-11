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Княжевская: число обращений застройщиков в Москомархитектуру выросло на 12% - РИА Новости, 11.11.2022
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Княжевская: число обращений застройщиков в Москомархитектуру выросло на 12%
Княжевская: число обращений застройщиков в Москомархитектуру выросло на 12% - РИА Новости, 11.11.2022
Княжевская: число обращений застройщиков в Москомархитектуру выросло на 12%
Количество заявок от застройщиков на оказание государственных услуг в Москомархитектуре выросло за десять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:04
2022-11-11T11:04
москва
москомархитектура
юлиана княжевская
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Количество заявок от застройщиков на оказание государственных услуг в Москомархитектуре выросло за десять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года более чем на 12%, сообщила пресс-служба ведомства."С начала года специалисты Москомархитектуры обработали 48,678 тысячи заявок на различные госуслуги по запросам застройщиков. Можно отметить, что количество заявок выросло более чем на 12% по сравнению с прошлым годом. Это означает, что строительная активность в Москве, несмотря на общие экономические трудности, остается высокой и даже растет", - приводятся в пресс-релизе слова главы ведомства Юлианы Княжевской.По ее словам, наиболее востребованными услугами оказались ведение сводного плана подземных коммуникаций и сооружений, приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе, а также подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).В Москве все основные госуслуги в сфере строительства к настоящему времени переведены в электронный вид: от оформления земельного участка и получения разрешения на строительство до выдачи разрешения на ввод и постановки объекта на кадастровый учет.
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москва, москомархитектура, юлиана княжевская
Москва, Москомархитектура, Юлиана Княжевская
11:04 11.11.2022
 

Княжевская: число обращений застройщиков в Москомархитектуру выросло на 12%

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Количество заявок от застройщиков на оказание государственных услуг в Москомархитектуре выросло за десять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года более чем на 12%, сообщила пресс-служба ведомства.
"С начала года специалисты Москомархитектуры обработали 48,678 тысячи заявок на различные госуслуги по запросам застройщиков. Можно отметить, что количество заявок выросло более чем на 12% по сравнению с прошлым годом. Это означает, что строительная активность в Москве, несмотря на общие экономические трудности, остается высокой и даже растет", - приводятся в пресс-релизе слова главы ведомства Юлианы Княжевской.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
09:37
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По ее словам, наиболее востребованными услугами оказались ведение сводного плана подземных коммуникаций и сооружений, приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе, а также подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).
В Москве все основные госуслуги в сфере строительства к настоящему времени переведены в электронный вид: от оформления земельного участка и получения разрешения на строительство до выдачи разрешения на ввод и постановки объекта на кадастровый учет.
 
МоскваМоскомархитектураЮлиана Княжевская
 
 
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