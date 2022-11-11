https://ria.ru/20221111/moskomarkhitektura-1830710826.html

Княжевская: число обращений застройщиков в Москомархитектуру выросло на 12%

Княжевская: число обращений застройщиков в Москомархитектуру выросло на 12% - РИА Новости, 11.11.2022

Княжевская: число обращений застройщиков в Москомархитектуру выросло на 12%

Количество заявок от застройщиков на оказание государственных услуг в Москомархитектуре выросло за десять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T11:04

2022-11-11T11:04

2022-11-11T11:04

москва

москомархитектура

юлиана княжевская

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Количество заявок от застройщиков на оказание государственных услуг в Москомархитектуре выросло за десять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года более чем на 12%, сообщила пресс-служба ведомства."С начала года специалисты Москомархитектуры обработали 48,678 тысячи заявок на различные госуслуги по запросам застройщиков. Можно отметить, что количество заявок выросло более чем на 12% по сравнению с прошлым годом. Это означает, что строительная активность в Москве, несмотря на общие экономические трудности, остается высокой и даже растет", - приводятся в пресс-релизе слова главы ведомства Юлианы Княжевской.По ее словам, наиболее востребованными услугами оказались ведение сводного плана подземных коммуникаций и сооружений, приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе, а также подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).В Москве все основные госуслуги в сфере строительства к настоящему времени переведены в электронный вид: от оформления земельного участка и получения разрешения на строительство до выдачи разрешения на ввод и постановки объекта на кадастровый учет.

https://realty.ria.ru/20221111/malino-1830675613.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, москомархитектура, юлиана княжевская