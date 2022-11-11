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Суд арестовал зампреда комитета ТПП по делу о мошенничестве - РИА Новости, 11.11.2022
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Суд арестовал зампреда комитета ТПП по делу о мошенничестве
Суд арестовал зампреда комитета ТПП по делу о мошенничестве - РИА Новости, 11.11.2022
Суд арестовал зампреда комитета ТПП по делу о мошенничестве
Басманный суд Москвы арестовал заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии России Сергея Чернина по... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T21:06
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происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии России Сергея Чернина по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости на заседании."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Чернина меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.Срок ареста установлен до 10 января. Уточнятся, что задержанному предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
21:06 11.11.2022 (обновлено: 22:03 11.11.2022)
 
Суд арестовал зампреда комитета ТПП по делу о мошенничестве

Суд арестовал зампреда комитета Торгово-промышленной палаты Чернина за мошенничество

© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии России Сергея Чернина по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости на заседании.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Чернина меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.
Срок ареста установлен до 10 января. Уточнятся, что задержанному предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
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