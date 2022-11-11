"Молдовагаз" в октябре отключила 753 абонента за долги
Глава "Молдовагаз" Чебан: в октябре компания отключила от потребления 753 должника
© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз" . Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. "Молдовагаз" в октябре отключил от потребления 753 должников в Молдавии, которые в общей сложности не выплатили около 420 тысяч долларов, сообщил глава компании Вадим Чебан.
"За октябрь от сети было отключено 753 точки потребления, владельцы которых задолжали поставщику 8,081 миллионов леев (около 420 тысяч долларов - ред.). При этом, 315 потребителей были переведены на ежемесячную авансовую оплату на протяжении одного года в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа", - написал Чебан в Telegram-канале.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.