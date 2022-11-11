https://ria.ru/20221111/moldovagaz-1830943463.html

"Молдовагаз" в октябре отключила 753 абонента за долги

"Молдовагаз" в октябре отключила 753 абонента за долги - РИА Новости, 11.11.2022

"Молдовагаз" в октябре отключила 753 абонента за долги

"Молдовагаз" в октябре отключил от потребления 753 должников в Молдавии, которые в общей сложности не выплатили около 420 тысяч долларов, сообщил глава компании РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T19:15

2022-11-11T19:15

2022-11-11T19:15

жкх

молдавия

кишинев

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. "Молдовагаз" в октябре отключил от потребления 753 должников в Молдавии, которые в общей сложности не выплатили около 420 тысяч долларов, сообщил глава компании Вадим Чебан.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.

https://ria.ru/20221108/gaz-1830022952.html

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кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, молдавия, кишинев, газпром, молдовагаз