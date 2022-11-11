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"Молдовагаз" в октябре отключила 753 абонента за долги - РИА Новости, 11.11.2022
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"Молдовагаз" в октябре отключила 753 абонента за долги
"Молдовагаз" в октябре отключила 753 абонента за долги - РИА Новости, 11.11.2022
"Молдовагаз" в октябре отключила 753 абонента за долги
"Молдовагаз" в октябре отключил от потребления 753 должников в Молдавии, которые в общей сложности не выплатили около 420 тысяч долларов, сообщил глава компании РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T19:15
2022-11-11T19:15
жкх
молдавия
кишинев
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. "Молдовагаз" в октябре отключил от потребления 753 должников в Молдавии, которые в общей сложности не выплатили около 420 тысяч долларов, сообщил глава компании Вадим Чебан.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
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жкх, молдавия, кишинев, газпром, молдовагаз
ЖКХ, Молдавия, Кишинев, Газпром, Молдовагаз
19:15 11.11.2022
 
"Молдовагаз" в октябре отключила 753 абонента за долги

Глава "Молдовагаз" Чебан: в октябре компания отключила от потребления 753 должника

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз" . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. "Молдовагаз" в октябре отключил от потребления 753 должников в Молдавии, которые в общей сложности не выплатили около 420 тысяч долларов, сообщил глава компании Вадим Чебан.
"За октябрь от сети было отключено 753 точки потребления, владельцы которых задолжали поставщику 8,081 миллионов леев (около 420 тысяч долларов - ред.). При этом, 315 потребителей были переведены на ежемесячную авансовую оплату на протяжении одного года в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа", - написал Чебан в Telegram-канале.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
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