https://ria.ru/20221111/moldaviya-1830888126.html

Прокуратура Молдавии изъяла 13 тысяч евро при обысках по делу о беспорядках

Прокуратура Молдавии изъяла 13 тысяч евро при обысках по делу о беспорядках - РИА Новости, 11.11.2022

Прокуратура Молдавии изъяла 13 тысяч евро при обысках по делу о беспорядках

Правоохранительные органы Молдавии в рамках обысков по делу о подготовке массовых беспорядков изъяли около 13 тысяч евро и документы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:02

2022-11-11T17:02

2022-11-11T17:04

в мире

сергей литвиненко

молдавия

кишинев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823491145_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_a06a3baa2f50c95222f34b9de97bab00.jpg

КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии в рамках обысков по делу о подготовке массовых беспорядков изъяли около 13 тысяч евро и документы, сообщила пресс-служба полиции.В пятницу антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что в главном офисе Партии социалистов проходят обыски по делу, связанному с якобы незаконным финансированием политсилы. Аналогичные обыски накануне прошли у другой оппозиционной партии – "Шор", которая организует в Кишиневе бессрочные акции протеста."Прокуратура завершила пятничные обыски, проведенные в Кишиневе и Хынчештах, по делу о подготовке массовых беспорядков, в результате чего было изъято более 250 тысяч леев (около 13 тысяч евро) и другие доказательства. Есть основания подозревать, что деньги были получены в результате незаконной деятельности. Их предполагалось использовать для… вознаграждения лиц, подстрекаемых к проведению массовых беспорядков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.Также при обыске были изъяты черновики документов, содержащие телефонные контакты участников акций протеста, мобильные телефоны, незарегистрированный пневматический пистолет и пиротехнические изделия (петарды)."Дело касается подготовки к массовым беспорядкам с 18 сентября 2022 года по настоящее время. По закону расследуемое преступление наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет", - отметили в полиции.Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, длящимися уже несколько месяцев. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко допускал, что оппозиционная партия "Шор" - одна из организаторов протестов - может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование.

https://ria.ru/20221111/moldaviya-1830784078.html

https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830581938.html

https://ria.ru/20221105/shor-1829367019.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей литвиненко, молдавия, кишинев, россия