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Прокуратура Молдавии изъяла 13 тысяч евро при обысках по делу о беспорядках - РИА Новости, 11.11.2022
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Прокуратура Молдавии изъяла 13 тысяч евро при обысках по делу о беспорядках
Прокуратура Молдавии изъяла 13 тысяч евро при обысках по делу о беспорядках - РИА Новости, 11.11.2022
Прокуратура Молдавии изъяла 13 тысяч евро при обысках по делу о беспорядках
Правоохранительные органы Молдавии в рамках обысков по делу о подготовке массовых беспорядков изъяли около 13 тысяч евро и документы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:02
2022-11-11T17:04
в мире
сергей литвиненко
молдавия
кишинев
россия
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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии в рамках обысков по делу о подготовке массовых беспорядков изъяли около 13 тысяч евро и документы, сообщила пресс-служба полиции.В пятницу антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что в главном офисе Партии социалистов проходят обыски по делу, связанному с якобы незаконным финансированием политсилы. Аналогичные обыски накануне прошли у другой оппозиционной партии – "Шор", которая организует в Кишиневе бессрочные акции протеста."Прокуратура завершила пятничные обыски, проведенные в Кишиневе и Хынчештах, по делу о подготовке массовых беспорядков, в результате чего было изъято более 250 тысяч леев (около 13 тысяч евро) и другие доказательства. Есть основания подозревать, что деньги были получены в результате незаконной деятельности. Их предполагалось использовать для… вознаграждения лиц, подстрекаемых к проведению массовых беспорядков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.Также при обыске были изъяты черновики документов, содержащие телефонные контакты участников акций протеста, мобильные телефоны, незарегистрированный пневматический пистолет и пиротехнические изделия (петарды)."Дело касается подготовки к массовым беспорядкам с 18 сентября 2022 года по настоящее время. По закону расследуемое преступление наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет", - отметили в полиции.Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, длящимися уже несколько месяцев. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко допускал, что оппозиционная партия "Шор" - одна из организаторов протестов - может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование.
https://ria.ru/20221111/moldaviya-1830784078.html
https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830581938.html
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в мире, сергей литвиненко, молдавия, кишинев, россия
В мире, Сергей Литвиненко, Молдавия, Кишинев, Россия
17:02 11.11.2022 (обновлено: 17:04 11.11.2022)
 
Прокуратура Молдавии изъяла 13 тысяч евро при обысках по делу о беспорядках

Прокуратура Молдавии изъяла 13 тысяч евро в ходе обысков по делу о подготовке беспорядков

© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкПолицейские задерживают одного из участников акции протеста в Кишиневе
Полицейские задерживают одного из участников акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Полицейские задерживают одного из участников акции протеста в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии в рамках обысков по делу о подготовке массовых беспорядков изъяли около 13 тысяч евро и документы, сообщила пресс-служба полиции.
В пятницу антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что в главном офисе Партии социалистов проходят обыски по делу, связанному с якобы незаконным финансированием политсилы. Аналогичные обыски накануне прошли у другой оппозиционной партии – "Шор", которая организует в Кишиневе бессрочные акции протеста.
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"Прокуратура завершила пятничные обыски, проведенные в Кишиневе и Хынчештах, по делу о подготовке массовых беспорядков, в результате чего было изъято более 250 тысяч леев (около 13 тысяч евро) и другие доказательства. Есть основания подозревать, что деньги были получены в результате незаконной деятельности. Их предполагалось использовать для… вознаграждения лиц, подстрекаемых к проведению массовых беспорядков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
Также при обыске были изъяты черновики документов, содержащие телефонные контакты участников акций протеста, мобильные телефоны, незарегистрированный пневматический пистолет и пиротехнические изделия (петарды).
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"Дело касается подготовки к массовым беспорядкам с 18 сентября 2022 года по настоящее время. По закону расследуемое преступление наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет", - отметили в полиции.
Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, длящимися уже несколько месяцев. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко допускал, что оппозиционная партия "Шор" - одна из организаторов протестов - может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование.
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