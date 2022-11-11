https://ria.ru/20221111/moldaviya-1830784078.html
ЕС защищает права граждан Молдавии на протесты, заявил Европарламент
ЕС защищает права граждан Молдавии на протесты, заявил Европарламент - РИА Новости, 11.11.2022
ЕС защищает права граждан Молдавии на протесты, заявил Европарламент
Европейский союз всегда выступал за продвижение демократических ценностей, включая свободу слова и права гражданских активистов на протесты, заявила в пятницу в РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:57
2022-11-11T13:57
2022-11-11T13:57
в мире
роберта метсола
молдавия
кишинев
европарламент
евросоюз
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КИШИНЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Европейский союз всегда выступал за продвижение демократических ценностей, включая свободу слова и права гражданских активистов на протесты, заявила в пятницу в Кишиневе глава Европарламента Роберта Метсола."Верховенство закона – это главная ценность, которая объединяет страны ЕС. Демократия, свободные выборы, равенство возможностей и так далее, эти ценности должны разделять страны, которые выбрали европейский путь. Европейский союз защищает эти ценности, включая свободу СМИ и права гражданских активистов на протесты", - сказала Метсола на брифинге в Кишиневе, отвечая на вопросы журналистов о преследовании оппозиции в Молдавии.Визит главы Европарламента проходит на фоне протестов сторонников оппозиции, которые в пятницу пикетировали здание администрации президента. Манифестанты выражали недовольство отсутствием реакции стран ЕС на ситуацию в Молдавии.Они держали плакаты с изображениями разгона силовиками палаточного городка и жестоких задержаний представителей оппозиции и участников акций протестов.Депутат от Партии коммунистов Диана Караман в беседе с корреспондентом РИА Новости отметила, что глава Европарламента отказалась от встречи с парламентариями от оппозиции."Мы предлагали Метсоле встретиться, но она отказалась от диалога. Она встретилась только с представителями власти. Глава Европарламента в своих речах много говорит о демократии, но выслушать людей, категорически недовольных положением дел в стране и пытающихся противостоять режиму Санду (президент Молдавии - ред), в ее систему демократических ценностей, видимо, не входит", - считает Караман.Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, длящимися уже несколько месяцев. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221110/otstavka-1830620822.html
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в мире, роберта метсола, молдавия, кишинев, европарламент, евросоюз
В мире, Роберта Метсола, Молдавия, Кишинев, Европарламент, Евросоюз
ЕС защищает права граждан Молдавии на протесты, заявил Европарламент
Глава Европарламента Метсола: ЕС защищает права граждан Молдавии на протесты
КИШИНЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Европейский союз всегда выступал за продвижение демократических ценностей, включая свободу слова и права гражданских активистов на протесты, заявила в пятницу в Кишиневе глава Европарламента Роберта Метсола.
"Верховенство закона – это главная ценность, которая объединяет страны ЕС. Демократия, свободные выборы, равенство возможностей и так далее, эти ценности должны разделять страны, которые выбрали европейский путь. Европейский союз защищает эти ценности, включая свободу СМИ и права гражданских активистов на протесты", - сказала Метсола на брифинге в Кишиневе, отвечая на вопросы журналистов о преследовании оппозиции в Молдавии.
Визит главы Европарламента проходит на фоне протестов сторонников оппозиции, которые в пятницу пикетировали здание администрации президента. Манифестанты выражали недовольство отсутствием реакции стран ЕС на ситуацию в Молдавии.
Они держали плакаты с изображениями разгона силовиками палаточного городка и жестоких задержаний представителей оппозиции и участников акций протестов.
Депутат от Партии коммунистов Диана Караман в беседе с корреспондентом РИА Новости отметила, что глава Европарламента отказалась от встречи с парламентариями от оппозиции.
"Мы предлагали Метсоле встретиться, но она отказалась от диалога. Она встретилась только с представителями власти. Глава Европарламента в своих речах много говорит о демократии, но выслушать людей, категорически недовольных положением дел в стране и пытающихся противостоять режиму Санду (президент Молдавии - ред), в ее систему демократических ценностей, видимо, не входит", - считает Караман.
Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, длящимися уже несколько месяцев. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.