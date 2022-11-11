https://ria.ru/20221111/mobilizovannye-1830801617.html
В Тверской области семьи мобилизованных освобождены от платы за детсады
В Тверской области семьи мобилизованных освобождены от платы за детсады - РИА Новости, 11.11.2022
В Тверской области семьи мобилизованных освобождены от платы за детсады
В Тверской области на период прохождения мобилизованными военной службы их семьи освобождены от платы за детский сад, сообщил в телеэфире губернатор области... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:26
2022-11-11T14:26
2022-11-11T14:26
тверская область
частичная мобилизация в россии
игорь руденя
общество
тверская область
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ТВЕРЬ, 11 ноя – РИА Новости. В Тверской области на период прохождения мобилизованными военной службы их семьи освобождены от платы за детский сад, сообщил в телеэфире губернатор области Игорь Руденя.Он также сообщил, что на сегодняшний день 15 семей мобилизованных воспользовалась первоочередным правом зачисления детей в дошкольные учреждения.Глава региона напомнил и о других мерах поддержки мобилизованных. В частности, члены семей мобилизованных пользуются возможностью бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями. Предусмотрено внеочередное обслуживание членов семей мобилизованных в государственных медицинских организациях области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. А дети могут вне очереди при наличии медицинских показаний получить путевки на санаторно-курортное лечение. Мобилизованные получают единовременную региональную выплату в размере 150 тысяч рублей. При этом, эта выплата, как отметил губернатор, не облагается подоходным налогом.
https://ria.ru/20221027/blagoustroystvo-1827128935.html
тверская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, игорь руденя, общество, тверская область
Тверская область, Частичная мобилизация в России, Игорь Руденя, Общество, Тверская область
ТВЕРЬ, 11 ноя – РИА Новости. В Тверской области на период прохождения мобилизованными военной службы их семьи освобождены от платы за детский сад, сообщил в телеэфире губернатор области Игорь Руденя.
Он также сообщил, что на сегодняшний день 15 семей мобилизованных воспользовалась первоочередным правом зачисления детей в дошкольные учреждения.
Глава региона напомнил и о других мерах поддержки мобилизованных. В частности, члены семей мобилизованных пользуются возможностью бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями. Предусмотрено внеочередное обслуживание членов семей мобилизованных в государственных медицинских организациях области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. А дети могут вне очереди при наличии медицинских показаний получить путевки на санаторно-курортное лечение. Мобилизованные получают единовременную региональную выплату в размере 150 тысяч рублей. При этом, эта выплата, как отметил губернатор, не облагается подоходным налогом.
"Сегодня уже выплачены деньги 88% нашим мобилизованным. Дальше поступает на счёт четырёх банков, с которыми мы работаем. С этих счетов сам мобилизованный может перечислить деньги своей семье: жене, родителям, детям", – сказал Руденя.