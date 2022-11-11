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В Тверской области семьи мобилизованных освобождены от платы за детсады - РИА Новости, 11.11.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221111/mobilizovannye-1830801617.html
В Тверской области семьи мобилизованных освобождены от платы за детсады
В Тверской области семьи мобилизованных освобождены от платы за детсады - РИА Новости, 11.11.2022
В Тверской области семьи мобилизованных освобождены от платы за детсады
В Тверской области на период прохождения мобилизованными военной службы их семьи освобождены от платы за детский сад, сообщил в телеэфире губернатор области... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:26
2022-11-11T14:26
тверская область
частичная мобилизация в россии
игорь руденя
общество
тверская область
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ТВЕРЬ, 11 ноя – РИА Новости. В Тверской области на период прохождения мобилизованными военной службы их семьи освобождены от платы за детский сад, сообщил в телеэфире губернатор области Игорь Руденя.Он также сообщил, что на сегодняшний день 15 семей мобилизованных воспользовалась первоочередным правом зачисления детей в дошкольные учреждения.Глава региона напомнил и о других мерах поддержки мобилизованных. В частности, члены семей мобилизованных пользуются возможностью бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями. Предусмотрено внеочередное обслуживание членов семей мобилизованных в государственных медицинских организациях области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. А дети могут вне очереди при наличии медицинских показаний получить путевки на санаторно-курортное лечение. Мобилизованные получают единовременную региональную выплату в размере 150 тысяч рублей. При этом, эта выплата, как отметил губернатор, не облагается подоходным налогом.
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частичная мобилизация в россии, игорь руденя, общество, тверская область
Тверская область, Частичная мобилизация в России, Игорь Руденя, Общество, Тверская область
14:26 11.11.2022
 

В Тверской области семьи мобилизованных освобождены от платы за детсады

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТВЕРЬ, 11 ноя – РИА Новости. В Тверской области на период прохождения мобилизованными военной службы их семьи освобождены от платы за детский сад, сообщил в телеэфире губернатор области Игорь Руденя.
Он также сообщил, что на сегодняшний день 15 семей мобилизованных воспользовалась первоочередным правом зачисления детей в дошкольные учреждения.
Глава региона напомнил и о других мерах поддержки мобилизованных. В частности, члены семей мобилизованных пользуются возможностью бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями. Предусмотрено внеочередное обслуживание членов семей мобилизованных в государственных медицинских организациях области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. А дети могут вне очереди при наличии медицинских показаний получить путевки на санаторно-курортное лечение. Мобилизованные получают единовременную региональную выплату в размере 150 тысяч рублей. При этом, эта выплата, как отметил губернатор, не облагается подоходным налогом.
"Сегодня уже выплачены деньги 88% нашим мобилизованным. Дальше поступает на счёт четырёх банков, с которыми мы работаем. С этих счетов сам мобилизованный может перечислить деньги своей семье: жене, родителям, детям", – сказал Руденя.
В детсадах Тверской области установлены 55 детских площадок - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 11:34Тверская область
В детсадах Тверской области установлены 55 детских площадок
 
Тверская областьЧастичная мобилизация в РоссииИгорь РуденяОбществоТверская область
 
 
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