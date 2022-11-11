https://ria.ru/20221111/mobilizovannye-1830801617.html

В Тверской области семьи мобилизованных освобождены от платы за детсады

В Тверской области семьи мобилизованных освобождены от платы за детсады - РИА Новости, 11.11.2022

В Тверской области семьи мобилизованных освобождены от платы за детсады

В Тверской области на период прохождения мобилизованными военной службы их семьи освобождены от платы за детский сад, сообщил в телеэфире губернатор области... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:26

2022-11-11T14:26

2022-11-11T14:26

тверская область

частичная мобилизация в россии

игорь руденя

общество

тверская область

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ТВЕРЬ, 11 ноя – РИА Новости. В Тверской области на период прохождения мобилизованными военной службы их семьи освобождены от платы за детский сад, сообщил в телеэфире губернатор области Игорь Руденя.Он также сообщил, что на сегодняшний день 15 семей мобилизованных воспользовалась первоочередным правом зачисления детей в дошкольные учреждения.Глава региона напомнил и о других мерах поддержки мобилизованных. В частности, члены семей мобилизованных пользуются возможностью бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями. Предусмотрено внеочередное обслуживание членов семей мобилизованных в государственных медицинских организациях области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. А дети могут вне очереди при наличии медицинских показаний получить путевки на санаторно-курортное лечение. Мобилизованные получают единовременную региональную выплату в размере 150 тысяч рублей. При этом, эта выплата, как отметил губернатор, не облагается подоходным налогом.

https://ria.ru/20221027/blagoustroystvo-1827128935.html

тверская область

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Алёна Пава

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Алёна Пава

частичная мобилизация в россии, игорь руденя, общество, тверская область