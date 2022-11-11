https://ria.ru/20221111/mobilizatsiya-1830915964.html

Тюменские власти обеспечили мобилизованных дополнительным снаряжением

Тюменские власти обеспечили мобилизованных дополнительным снаряжением - РИА Новости, 11.11.2022

Тюменские власти обеспечили мобилизованных дополнительным снаряжением

Тюменцы за неделю проводили две партии мобилизованных бойцов, каждая отправка сопровождается гуманитарным грузом, в составе которого дополнительная одежда,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:45

2022-11-11T17:45

2022-11-11T17:45

тюменская область

александр моор

тюменская область

частичная мобилизация в россии

общество

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ТЮМЕНЬ, 11 ноя – РИА Новости. Тюменцы за неделю проводили две партии мобилизованных бойцов, каждая отправка сопровождается гуманитарным грузом, в составе которого дополнительная одежда, снаряжение, провизия, сообщили РИА Новости в информационном центре правительства Тюменской области.Мобилизованные отравляются на полигоны, находящиеся в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции, перед отправкой они прошли необходимую военную и медицинскую подготовку на местных полигонах."По поручению губернатора подразделение укомплектовано дополнительным обмундированием и оборудованием", - сообщает информационный центр правительства региона.Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, обращаясь на вокзале к мобилизованным и их семьям в пятницу, пообещала, что "никто нуждающийся в помощи не будет оставлен без внимания". Провожая предыдущую партию мобилизованных в среду губернатор Александр Моор заверил земляков, что вся Тюменская область будет для них надежным тылом, "сделаем все возможное, чтобы поддержать наших бойцов и их семьи".Ранее Моор в своем Telegram-канале сообщил, что региональный оперштаб на постоянной связи с командирами тюменских подразделений, находящихся в районе СВО, по их запросам регулярно закупается необходимое оборудование и амуниция.

https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825132558.html

https://ria.ru/20221004/tyumen-1821518648.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр моор, тюменская область, частичная мобилизация в россии, общество