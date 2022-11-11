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Тюменские власти обеспечили мобилизованных дополнительным снаряжением - РИА Новости, 11.11.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221111/mobilizatsiya-1830915964.html
Тюменские власти обеспечили мобилизованных дополнительным снаряжением
Тюменские власти обеспечили мобилизованных дополнительным снаряжением - РИА Новости, 11.11.2022
Тюменские власти обеспечили мобилизованных дополнительным снаряжением
Тюменцы за неделю проводили две партии мобилизованных бойцов, каждая отправка сопровождается гуманитарным грузом, в составе которого дополнительная одежда,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:45
2022-11-11T17:45
тюменская область
александр моор
тюменская область
частичная мобилизация в россии
общество
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ТЮМЕНЬ, 11 ноя – РИА Новости. Тюменцы за неделю проводили две партии мобилизованных бойцов, каждая отправка сопровождается гуманитарным грузом, в составе которого дополнительная одежда, снаряжение, провизия, сообщили РИА Новости в информационном центре правительства Тюменской области.Мобилизованные отравляются на полигоны, находящиеся в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции, перед отправкой они прошли необходимую военную и медицинскую подготовку на местных полигонах."По поручению губернатора подразделение укомплектовано дополнительным обмундированием и оборудованием", - сообщает информационный центр правительства региона.Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, обращаясь на вокзале к мобилизованным и их семьям в пятницу, пообещала, что "никто нуждающийся в помощи не будет оставлен без внимания". Провожая предыдущую партию мобилизованных в среду губернатор Александр Моор заверил земляков, что вся Тюменская область будет для них надежным тылом, "сделаем все возможное, чтобы поддержать наших бойцов и их семьи".Ранее Моор в своем Telegram-канале сообщил, что региональный оперштаб на постоянной связи с командирами тюменских подразделений, находящихся в районе СВО, по их запросам регулярно закупается необходимое оборудование и амуниция.
https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825132558.html
https://ria.ru/20221004/tyumen-1821518648.html
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александр моор, тюменская область, частичная мобилизация в россии, общество
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Частичная мобилизация в России, Общество
17:45 11.11.2022
 
Тюменские власти обеспечили мобилизованных дополнительным снаряжением

Тюменские власти обеспечили мобилизованных дополнительным снаряжением и одеждой

CC BY-SA 4.0 / RG72 / Registarejo de Tjumena provinco. Tjumeno, Rusio / Cropped imageЗдание правительства Тюменской области
Здание правительства Тюменской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
CC BY-SA 4.0 / RG72 / Registarejo de Tjumena provinco. Tjumeno, Rusio / Cropped image
Здание правительства Тюменской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 11 ноя – РИА Новости. Тюменцы за неделю проводили две партии мобилизованных бойцов, каждая отправка сопровождается гуманитарным грузом, в составе которого дополнительная одежда, снаряжение, провизия, сообщили РИА Новости в информационном центре правительства Тюменской области.
Мобилизованные отравляются на полигоны, находящиеся в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции, перед отправкой они прошли необходимую военную и медицинскую подготовку на местных полигонах.
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"По поручению губернатора подразделение укомплектовано дополнительным обмундированием и оборудованием", - сообщает информационный центр правительства региона.
Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, обращаясь на вокзале к мобилизованным и их семьям в пятницу, пообещала, что "никто нуждающийся в помощи не будет оставлен без внимания". Провожая предыдущую партию мобилизованных в среду губернатор Александр Моор заверил земляков, что вся Тюменская область будет для них надежным тылом, "сделаем все возможное, чтобы поддержать наших бойцов и их семьи".
Ранее Моор в своем Telegram-канале сообщил, что региональный оперштаб на постоянной связи с командирами тюменских подразделений, находящихся в районе СВО, по их запросам регулярно закупается необходимое оборудование и амуниция.
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Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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