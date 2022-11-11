https://ria.ru/20221111/mobilizatsiya-1830912021.html

Мобилизационную модель Петра I стоит изучать и использовать, заявил эксперт

Мобилизационную модель Петра I стоит изучать и использовать, заявил эксперт - РИА Новости, 11.11.2022

Мобилизационную модель Петра I стоит изучать и использовать, заявил эксперт

Созданная Петром I первая мобилизационная модель государства необходимо изучать и использовать сегодня в России для парирования внешних и внутренних угроз,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:39

2022-11-11T17:39

2022-11-11T17:39

петр i

иосиф сталин (джугашвили)

россия

москва

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Созданная Петром I первая мобилизационная модель государства необходимо изучать и использовать сегодня в России для парирования внешних и внутренних угроз, заявил РИА Новости профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова доктор исторических наук Вардан Багдасарян.В Общественной палате в Москве в пятницу состоялась презентация монографии "Идеология Петра Первого: историческая развилка и выбор модели развития государства". Одним из ее авторов выступил Багдасарян."Иосиф Сталин создал такую модель для XX века, Петр для XVIII. В этом отношении урок Петра I, как создателя первой мобилизационной модели государственности, безусловно надо изучать сегодня для противодействия угрозам", - сказал Багдасарян.По его словам, Петр предложил в начале XVIII века первую мобилизационную модель, чтобы "ликвидировать вызовы, связанные с техническим отставанием, отвечать на вызовы геополитического продвижения Запада"."И Петр включил институт рекрутской системы новой армии, это включало институт управленческой мобилизации, табель о рангах. Короче, заставил общество работать под единые цели и задачи", - напомнил историк.По его мнению, игнорировать алгоритмы принятия этих решений в сегодняшней России было бы неоправданной роскошью.Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Ровно через месяц, 21 октября, в стране был создан Координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов. Совет занимается всем комплексом вопросов, связанных с обеспечением потребностей российских вооруженных сил при проведении специальной военной операции (ремонт вооружения, техники, медико-санитарное обслуживание, проведение ремонтно-строительных и инженерно-монтажных работ и другое).

https://ria.ru/20221104/spetsoperatsiya-1829293997.html

https://ria.ru/20221108/zarplata-1829853301.html

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петр i, иосиф сталин (джугашвили), россия, москва, частичная мобилизация в россии, общество