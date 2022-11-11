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В Крыму выплатят разовую матпомощь военным, раненным в ходе спецоперации - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/matpomosch-1830964512.html
В Крыму выплатят разовую матпомощь военным, раненным в ходе спецоперации
В Крыму выплатят разовую матпомощь военным, раненным в ходе спецоперации - РИА Новости, 11.11.2022
В Крыму выплатят разовую матпомощь военным, раненным в ходе спецоперации
В Крыму выплатят разовую материальную помощь военнослужащим, раненным в ходе спецоперации на Украине, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T21:01
2022-11-11T21:01
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. В Крыму выплатят разовую материальную помощь военнослужащим, раненным в ходе спецоперации на Украине, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Военнослужащим, а также лицам, проходившим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, получившим легкое увечье (ранение, контузию, травму) во время специальной военной операции, будет оказана разовая материальная помощь в размере 100 тысяч рублей, а получившим увечье средней тяжести или тяжелое увечье – 200 тысяч рублей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, средства выделят из республиканского бюджета и резервного фонда. Порядок осуществления выплаты разовой материальной помощи разработают на следующей неделе."Продолжаем поддержку наших воинов по всем направлениям", - подчеркнул Аксенов.
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сергей аксенов (политик), украина
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Украина
21:01 11.11.2022
 
В Крыму выплатят разовую матпомощь военным, раненным в ходе спецоперации

Аксенов: в Крыму выплатят разовую материальную помощь военным, раненным на спецоперации

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Деньги - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. В Крыму выплатят разовую материальную помощь военнослужащим, раненным в ходе спецоперации на Украине, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Военнослужащим, а также лицам, проходившим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, получившим легкое увечье (ранение, контузию, травму) во время специальной военной операции, будет оказана разовая материальная помощь в размере 100 тысяч рублей, а получившим увечье средней тяжести или тяжелое увечье – 200 тысяч рублей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, средства выделят из республиканского бюджета и резервного фонда. Порядок осуществления выплаты разовой материальной помощи разработают на следующей неделе.
"Продолжаем поддержку наших воинов по всем направлениям", - подчеркнул Аксенов.
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