https://ria.ru/20221111/matpomosch-1830964512.html

В Крыму выплатят разовую матпомощь военным, раненным в ходе спецоперации

В Крыму выплатят разовую матпомощь военным, раненным в ходе спецоперации - РИА Новости, 11.11.2022

В Крыму выплатят разовую матпомощь военным, раненным в ходе спецоперации

В Крыму выплатят разовую материальную помощь военнослужащим, раненным в ходе спецоперации на Украине, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T21:01

2022-11-11T21:01

2022-11-11T21:01

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. В Крыму выплатят разовую материальную помощь военнослужащим, раненным в ходе спецоперации на Украине, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Военнослужащим, а также лицам, проходившим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, получившим легкое увечье (ранение, контузию, травму) во время специальной военной операции, будет оказана разовая материальная помощь в размере 100 тысяч рублей, а получившим увечье средней тяжести или тяжелое увечье – 200 тысяч рублей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, средства выделят из республиканского бюджета и резервного фонда. Порядок осуществления выплаты разовой материальной помощи разработают на следующей неделе."Продолжаем поддержку наших воинов по всем направлениям", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20221108/nagrada-1829933192.html

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей аксенов (политик), украина