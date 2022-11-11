https://ria.ru/20221111/lvova-belova-1830643936.html

Львова-Белова рассказала о пустующих соцучреждениях для детей в Запорожье

Львова-Белова рассказала о пустующих соцучреждениях для детей в Запорожье - РИА Новости, 11.11.2022

Львова-Белова рассказала о пустующих соцучреждениях для детей в Запорожье

Социальные учреждения для детей в Запорожской области пустуют, так как часть воспитанников вывезли на территорию Украины, но они должны работать для тех детей,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T00:55

2022-11-11T00:55

2022-11-11T00:55

мария львова-белова

запорожская область

запорожье

украина

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Социальные учреждения для детей в Запорожской области пустуют, так как часть воспитанников вывезли на территорию Украины, но они должны работать для тех детей, кто остался на территории региона, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Она отметила, что в регионе стоит вопрос с безнадзорными детьми, а также с детьми с инвалидностью, которые попадают в учреждения."Есть вопросы, связанные с детьми с паллиативным статусом и оказанием им помощи, мы понимаем, что очень важно, чтобы было обеспечено обезболивание для этих детей", - добавила Львова-Белова.

https://ria.ru/20221111/lvova-belova-1830642465.html

запорожская область

запорожье

украина

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мария львова-белова, запорожская область, запорожье, украина, общество