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Львова-Белова рассказала о пустующих соцучреждениях для детей в Запорожье - РИА Новости, 11.11.2022
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Львова-Белова рассказала о пустующих соцучреждениях для детей в Запорожье
Львова-Белова рассказала о пустующих соцучреждениях для детей в Запорожье - РИА Новости, 11.11.2022
Львова-Белова рассказала о пустующих соцучреждениях для детей в Запорожье
Социальные учреждения для детей в Запорожской области пустуют, так как часть воспитанников вывезли на территорию Украины, но они должны работать для тех детей,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T00:55
2022-11-11T00:55
мария львова-белова
запорожская область
запорожье
украина
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Социальные учреждения для детей в Запорожской области пустуют, так как часть воспитанников вывезли на территорию Украины, но они должны работать для тех детей, кто остался на территории региона, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Она отметила, что в регионе стоит вопрос с безнадзорными детьми, а также с детьми с инвалидностью, которые попадают в учреждения."Есть вопросы, связанные с детьми с паллиативным статусом и оказанием им помощи, мы понимаем, что очень важно, чтобы было обеспечено обезболивание для этих детей", - добавила Львова-Белова.
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мария львова-белова, запорожская область, запорожье, украина, общество
Мария Львова-Белова, Запорожская область, Запорожье, Украина, Общество
00:55 11.11.2022
 
Львова-Белова рассказала о пустующих соцучреждениях для детей в Запорожье

Львова-Белова рассказала о пустующих соцучреждениях для детей в Запорожской области

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова
Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Социальные учреждения для детей в Запорожской области пустуют, так как часть воспитанников вывезли на территорию Украины, но они должны работать для тех детей, кто остался на территории региона, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Мы понимаем, что часть детей из социальных учреждений была эвакуирована на территорию Украины. И эти учреждения сейчас у нас пустуют и непонятно, что с их командой, с их персоналом. Нам важно, чтобы вся эта инфраструктура дальше работала на детей, которые остались на территории Запорожской области, и вот сейчас мы над этим будем работать", - сказала Львова-Белова журналистам во время поездки в Запорожскую область.
Она отметила, что в регионе стоит вопрос с безнадзорными детьми, а также с детьми с инвалидностью, которые попадают в учреждения.
"Есть вопросы, связанные с детьми с паллиативным статусом и оказанием им помощи, мы понимаем, что очень важно, чтобы было обеспечено обезболивание для этих детей", - добавила Львова-Белова.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
00:38
Львова-Белова рассказала о поддержке сотрудников соцучреждений Запорожья
 
Мария Львова-БеловаЗапорожская областьЗапорожьеУкраинаОбщество
 
 
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