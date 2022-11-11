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Медведев прилетел на "Курганмашзавод" - РИА Новости, 11.11.2022
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Медведев прилетел на "Курганмашзавод"
Медведев прилетел на "Курганмашзавод" - РИА Новости, 11.11.2022
Медведев прилетел на "Курганмашзавод"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прилетел в Курган, он посетит "Курганмашзавод" и проведет совещание по выполнению гособоронзаказа, передает... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:43
2022-11-11T11:43
безопасность
дмитрий медведев
россия
курган
курганская область
курганский машиностроительный завод
совет безопасности рф
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прилетел в Курган, он посетит "Курганмашзавод" и проведет совещание по выполнению гособоронзаказа, передает корреспондент РИА Новости."Курганмашзавод" , основанный в 1950 году, является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России, и единственным, выпускающим боевые машины пехоты.В конце октября Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле, где обсудил выполнение гособоронзаказа.
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безопасность, дмитрий медведев, россия, курган, курганская область, курганский машиностроительный завод, совет безопасности рф
Безопасность, Дмитрий Медведев, Россия, Курган, Курганская область, Курганский машиностроительный завод, Совет Безопасности РФ
11:43 11.11.2022
 
Медведев прилетел на "Курганмашзавод"

Медведев прилетел на "Курганмашзавод" на совещание по выполнению гособоронзаказа

© РИА Новости / Евгений Кузьмин / Перейти в медиабанкСварка корпуса бронетранспортера в цехе Курганского машиностроительного завода
Сварка корпуса бронетранспортера в цехе Курганского машиностроительного завода - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Сварка корпуса бронетранспортера в цехе Курганского машиностроительного завода. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прилетел в Курган, он посетит "Курганмашзавод" и проведет совещание по выполнению гособоронзаказа, передает корреспондент РИА Новости.
"Курганмашзавод" , основанный в 1950 году, является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России, и единственным, выпускающим боевые машины пехоты.
В конце октября Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле, где обсудил выполнение гособоронзаказа.
Дмитрий Медведев и начальник производства беспилотных летательных аппаратов Никита Морщакин в ходе посещения Специального технологического центра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 16:42Специальная военная операция на Украине
Медведев назвал применение дронов на спецоперации насущной необходимостью
 
БезопасностьДмитрий МедведевРоссияКурганКурганская областьКурганский машиностроительный заводСовет Безопасности РФ
 
 
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