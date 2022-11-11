https://ria.ru/20221111/kurgan-1830726476.html
Медведев прилетел на "Курганмашзавод"
Медведев прилетел на "Курганмашзавод" - РИА Новости, 11.11.2022
Медведев прилетел на "Курганмашзавод"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прилетел в Курган, он посетит "Курганмашзавод" и проведет совещание по выполнению гособоронзаказа, передает... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:43
2022-11-11T11:43
2022-11-11T11:43
безопасность
дмитрий медведев
россия
курган
курганская область
курганский машиностроительный завод
совет безопасности рф
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прилетел в Курган, он посетит "Курганмашзавод" и проведет совещание по выполнению гособоронзаказа, передает корреспондент РИА Новости."Курганмашзавод" , основанный в 1950 году, является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России, и единственным, выпускающим боевые машины пехоты.В конце октября Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле, где обсудил выполнение гособоронзаказа.
https://ria.ru/20221014/bespilotniki-1824110910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, дмитрий медведев, россия, курган, курганская область, курганский машиностроительный завод, совет безопасности рф
Безопасность, Дмитрий Медведев, Россия, Курган, Курганская область, Курганский машиностроительный завод, Совет Безопасности РФ
Медведев прилетел на "Курганмашзавод"
Медведев прилетел на "Курганмашзавод" на совещание по выполнению гособоронзаказа