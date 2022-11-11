https://ria.ru/20221111/kurgan-1830726476.html

Медведев прилетел на "Курганмашзавод"

Медведев прилетел на "Курганмашзавод" - РИА Новости, 11.11.2022

Медведев прилетел на "Курганмашзавод"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прилетел в Курган, он посетит "Курганмашзавод" и проведет совещание по выполнению гособоронзаказа, передает... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T11:43

2022-11-11T11:43

2022-11-11T11:43

безопасность

дмитрий медведев

россия

курган

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курганский машиностроительный завод

совет безопасности рф

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прилетел в Курган, он посетит "Курганмашзавод" и проведет совещание по выполнению гособоронзаказа, передает корреспондент РИА Новости."Курганмашзавод" , основанный в 1950 году, является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России, и единственным, выпускающим боевые машины пехоты.В конце октября Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле, где обсудил выполнение гособоронзаказа.

https://ria.ru/20221014/bespilotniki-1824110910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, дмитрий медведев, россия, курган, курганская область, курганский машиностроительный завод, совет безопасности рф