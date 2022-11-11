https://ria.ru/20221111/kultura-1830900474.html
Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по культуре
Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по культуре - РИА Новости, 11.11.2022
Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по культуре
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по культуре, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:22
2022-11-11T17:22
2022-11-11T17:22
новости культуры
россия
самарская область
дмитрий азаров
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САМАРА, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по культуре, сообщает пресс-служба правительства региона."В пятницу, 11 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Государственного совета России по направлению "Культура". Среди ключевых тем обсуждения – вопросы сохранения объектов культурного наследия, поддержки и развития добровольчества, а также фестивального движения детских духовых творческих коллективов", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, в заседании приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, депутаты, руководители творческих и волонтерских объединений, эксперты в области культуры и искусства.Азаров отметил, что в начале текущего года, объявленного президентом страны Владимиром Путиным годом культурного наследия народов России, участники комиссии уделили особое внимание роли нематериального культурного наследия в сохранении исторической памяти, формировании "духовных скреп" и противодействии попыткам фальсификации истории."Тема материального культурного наследия очень многогранна, она включает в себя и законодательные инициативы, и социально-просветительские аспекты, и экономическую составляющую. Но учитывая сегодняшние реалии, когда наша страна выполняет свою историческую миссию по уничтожению нацизма, предлагаю уделить особое внимание роли материального культурного, исторического наследия в патриотическом гражданском воспитании граждан нашей страны, укреплении традиционных ценностей", – цитирует Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, важность этого направления подтверждает подписанный в среду указ президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".Азаров подчеркнул, что комиссия Госсовета РФ по направлению "Культура" сегодня находится "на передовой идеологического фронта". "Именно культура ведет свое нелегкое сражение за умы и сердца людей на этом поистине мировоззренческом фронте. Богатое культурное наследие нашей Родины, наши традиции и ценности служат крепкой основой для духовного единения страны. И неслучайно наша комиссия вновь и вновь обращается к разным аспектам составляющей этой работы", – приводит слова Азарова пресс-служба.Помощник президента России Игорь Левитин отметил, что глава государства не раз отмечал важность сохранения традиций, объектов культурного наследия. Левитин в своем выступлении подчеркнул, что все предложения, озвученные во время обсуждения, будут направлены в правительство России, а также станут основой для подготовки президиума Госсовета по направлению "Культура".
https://ria.ru/20221012/samara-1823504078.html
https://ria.ru/20221108/forum-1830054120.html
https://ria.ru/20221018/albom-1824880792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, россия, самарская область, дмитрий азаров
Новости культуры, Россия, Самарская область, Дмитрий Азаров
Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по культуре
Губернатор Самарской области Азаров провел заседание комиссии Госсовета по культуре
САМАРА, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по культуре, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В пятницу, 11 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Государственного совета России
по направлению "Культура". Среди ключевых тем обсуждения – вопросы сохранения объектов культурного наследия, поддержки и развития добровольчества, а также фестивального движения детских духовых творческих коллективов", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, в заседании приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, депутаты, руководители творческих и волонтерских объединений, эксперты в области культуры и искусства.
Азаров отметил, что в начале текущего года, объявленного президентом страны Владимиром Путиным
годом культурного наследия народов России, участники комиссии уделили особое внимание роли нематериального культурного наследия в сохранении исторической памяти, формировании "духовных скреп" и противодействии попыткам фальсификации истории.
"Тема материального культурного наследия очень многогранна, она включает в себя и законодательные инициативы, и социально-просветительские аспекты, и экономическую составляющую. Но учитывая сегодняшние реалии, когда наша страна выполняет свою историческую миссию по уничтожению нацизма, предлагаю уделить особое внимание роли материального культурного, исторического наследия в патриотическом гражданском воспитании граждан нашей страны, укреплении традиционных ценностей", – цитирует Азарова пресс-служба.
По данным пресс-службы, важность этого направления подтверждает подписанный в среду указ президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
Азаров подчеркнул, что комиссия Госсовета РФ по направлению "Культура" сегодня находится "на передовой идеологического фронта". "Именно культура ведет свое нелегкое сражение за умы и сердца людей на этом поистине мировоззренческом фронте. Богатое культурное наследие нашей Родины, наши традиции и ценности служат крепкой основой для духовного единения страны. И неслучайно наша комиссия вновь и вновь обращается к разным аспектам составляющей этой работы", – приводит слова Азарова пресс-служба.
Помощник президента России Игорь Левитин
отметил, что глава государства не раз отмечал важность сохранения традиций, объектов культурного наследия. Левитин в своем выступлении подчеркнул, что все предложения, озвученные во время обсуждения, будут направлены в правительство России, а также станут основой для подготовки президиума Госсовета по направлению "Культура".