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Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по культуре - РИА Новости, 11.11.2022
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Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по культуре
Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по культуре - РИА Новости, 11.11.2022
Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по культуре
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по культуре, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:22
2022-11-11T17:22
новости культуры
россия
самарская область
дмитрий азаров
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САМАРА, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по культуре, сообщает пресс-служба правительства региона."В пятницу, 11 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Государственного совета России по направлению "Культура". Среди ключевых тем обсуждения – вопросы сохранения объектов культурного наследия, поддержки и развития добровольчества, а также фестивального движения детских духовых творческих коллективов", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, в заседании приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, депутаты, руководители творческих и волонтерских объединений, эксперты в области культуры и искусства.Азаров отметил, что в начале текущего года, объявленного президентом страны Владимиром Путиным годом культурного наследия народов России, участники комиссии уделили особое внимание роли нематериального культурного наследия в сохранении исторической памяти, формировании "духовных скреп" и противодействии попыткам фальсификации истории."Тема материального культурного наследия очень многогранна, она включает в себя и законодательные инициативы, и социально-просветительские аспекты, и экономическую составляющую. Но учитывая сегодняшние реалии, когда наша страна выполняет свою историческую миссию по уничтожению нацизма, предлагаю уделить особое внимание роли материального культурного, исторического наследия в патриотическом гражданском воспитании граждан нашей страны, укреплении традиционных ценностей", – цитирует Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, важность этого направления подтверждает подписанный в среду указ президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".Азаров подчеркнул, что комиссия Госсовета РФ по направлению "Культура" сегодня находится "на передовой идеологического фронта". "Именно культура ведет свое нелегкое сражение за умы и сердца людей на этом поистине мировоззренческом фронте. Богатое культурное наследие нашей Родины, наши традиции и ценности служат крепкой основой для духовного единения страны. И неслучайно наша комиссия вновь и вновь обращается к разным аспектам составляющей этой работы", – приводит слова Азарова пресс-служба.Помощник президента России Игорь Левитин отметил, что глава государства не раз отмечал важность сохранения традиций, объектов культурного наследия. Левитин в своем выступлении подчеркнул, что все предложения, озвученные во время обсуждения, будут направлены в правительство России, а также станут основой для подготовки президиума Госсовета по направлению "Культура".
https://ria.ru/20221012/samara-1823504078.html
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новости культуры, россия, самарская область, дмитрий азаров
Новости культуры, Россия, Самарская область, Дмитрий Азаров
17:22 11.11.2022
 
Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по культуре

Губернатор Самарской области Азаров провел заседание комиссии Госсовета по культуре

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по культуре, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В пятницу, 11 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Государственного совета России по направлению "Культура". Среди ключевых тем обсуждения – вопросы сохранения объектов культурного наследия, поддержки и развития добровольчества, а также фестивального движения детских духовых творческих коллективов", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, в заседании приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, депутаты, руководители творческих и волонтерских объединений, эксперты в области культуры и искусства.
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Азаров отметил, что в начале текущего года, объявленного президентом страны Владимиром Путиным годом культурного наследия народов России, участники комиссии уделили особое внимание роли нематериального культурного наследия в сохранении исторической памяти, формировании "духовных скреп" и противодействии попыткам фальсификации истории.
"Тема материального культурного наследия очень многогранна, она включает в себя и законодательные инициативы, и социально-просветительские аспекты, и экономическую составляющую. Но учитывая сегодняшние реалии, когда наша страна выполняет свою историческую миссию по уничтожению нацизма, предлагаю уделить особое внимание роли материального культурного, исторического наследия в патриотическом гражданском воспитании граждан нашей страны, укреплении традиционных ценностей", – цитирует Азарова пресс-служба.
По данным пресс-службы, важность этого направления подтверждает подписанный в среду указ президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
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Азаров подчеркнул, что комиссия Госсовета РФ по направлению "Культура" сегодня находится "на передовой идеологического фронта". "Именно культура ведет свое нелегкое сражение за умы и сердца людей на этом поистине мировоззренческом фронте. Богатое культурное наследие нашей Родины, наши традиции и ценности служат крепкой основой для духовного единения страны. И неслучайно наша комиссия вновь и вновь обращается к разным аспектам составляющей этой работы", – приводит слова Азарова пресс-служба.
Помощник президента России Игорь Левитин отметил, что глава государства не раз отмечал важность сохранения традиций, объектов культурного наследия. Левитин в своем выступлении подчеркнул, что все предложения, озвученные во время обсуждения, будут направлены в правительство России, а также станут основой для подготовки президиума Госсовета по направлению "Культура".
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Новости культурыРоссияСамарская областьДмитрий Азаров
 
 
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