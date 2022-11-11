https://ria.ru/20221111/kultura-1830900474.html

Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по культуре

Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по культуре - РИА Новости, 11.11.2022

Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по культуре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по культуре, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:22

2022-11-11T17:22

2022-11-11T17:22

новости культуры

россия

самарская область

дмитрий азаров

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САМАРА, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по культуре, сообщает пресс-служба правительства региона."В пятницу, 11 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Государственного совета России по направлению "Культура". Среди ключевых тем обсуждения – вопросы сохранения объектов культурного наследия, поддержки и развития добровольчества, а также фестивального движения детских духовых творческих коллективов", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, в заседании приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, депутаты, руководители творческих и волонтерских объединений, эксперты в области культуры и искусства.Азаров отметил, что в начале текущего года, объявленного президентом страны Владимиром Путиным годом культурного наследия народов России, участники комиссии уделили особое внимание роли нематериального культурного наследия в сохранении исторической памяти, формировании "духовных скреп" и противодействии попыткам фальсификации истории."Тема материального культурного наследия очень многогранна, она включает в себя и законодательные инициативы, и социально-просветительские аспекты, и экономическую составляющую. Но учитывая сегодняшние реалии, когда наша страна выполняет свою историческую миссию по уничтожению нацизма, предлагаю уделить особое внимание роли материального культурного, исторического наследия в патриотическом гражданском воспитании граждан нашей страны, укреплении традиционных ценностей", – цитирует Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, важность этого направления подтверждает подписанный в среду указ президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".Азаров подчеркнул, что комиссия Госсовета РФ по направлению "Культура" сегодня находится "на передовой идеологического фронта". "Именно культура ведет свое нелегкое сражение за умы и сердца людей на этом поистине мировоззренческом фронте. Богатое культурное наследие нашей Родины, наши традиции и ценности служат крепкой основой для духовного единения страны. И неслучайно наша комиссия вновь и вновь обращается к разным аспектам составляющей этой работы", – приводит слова Азарова пресс-служба.Помощник президента России Игорь Левитин отметил, что глава государства не раз отмечал важность сохранения традиций, объектов культурного наследия. Левитин в своем выступлении подчеркнул, что все предложения, озвученные во время обсуждения, будут направлены в правительство России, а также станут основой для подготовки президиума Госсовета по направлению "Культура".

https://ria.ru/20221012/samara-1823504078.html

https://ria.ru/20221108/forum-1830054120.html

https://ria.ru/20221018/albom-1824880792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, самарская область, дмитрий азаров