https://ria.ru/20221111/kultura-1830771206.html

Рязанская область получит почти 300 миллионов рублей на сферу культуры

Рязанская область получит почти 300 миллионов рублей на сферу культуры - РИА Новости, 11.11.2022

Рязанская область получит почти 300 миллионов рублей на сферу культуры

Рязанская область в 2023 и 2024 годах дополнительно получит более 295 миллионов рублей на поддержу отрасли культуры, планируется реконструкция и ремонт школ... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:33

2022-11-11T13:33

2022-11-11T13:33

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РЯЗАНЬ, 11 ноя – РИА Новости. Рязанская область в 2023 и 2024 годах дополнительно получит более 295 миллионов рублей на поддержу отрасли культуры, планируется реконструкция и ремонт школ искусств, создание библиотек, сообщил губернатор Павел Малков."В 2023-2024 годах регион дополнительно получит более 295 миллионов рублей на поддержку отрасли культуры. Из них 250,4 миллиона рублей пойдет на реконструкцию и капитальный ремонт четырех детских школ искусств, 45 миллионов рублей будет направлено на создание семи модельных библиотек", – сообщил Малков, комментируя итоги первого чтения Госдумой РФ проекта федерального бюджета.По данным пресс-службы правительства области, ранее столь масштабной помощи со стороны федерального центра Рязанская область на сферу культуры не получала. Планируется отремонтировать детскую школу искусств №5 в Рязани, объекты в поселках Сараи и Елатьма, городе Кораблино. Модельные библиотеки будут созданы в Рязани на базе филиалов №7 и №10, а также в Скопине, рабочих поселках Пителино и Шилово, деревне Хирино Рязанского района и селе Можары Сараевского района."По инициативе президента РФ детские школы искусств получили особый статус. Там создаются необходимые условия для сохранения и развития уникальной отечественной системы подготовки творческих кадров. А модельные библиотеки становятся в регионе настоящими мультимедийными центрами, востребованными людьми. Это особенно важно для жителей сельских районов", – цитирует Малкова его пресс-служба.Как отметил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, уточняется в сообщении, финансирование отрасли культуры растет по сравнению с 2019-м "доковидным" годом на 60,2%, в том числе по таким направлениям, как развитие детских школ искусств и создание модельных библиотек. "Финансовые вложения в поддержку одаренной молодежи, формирование условий для развития талантов, качественная подготовка специалистов для сферы культуры – самые перспективные инвестиции", – подчеркнул Макаров.

https://ria.ru/20221012/stroitelstvo-1823406372.html

https://ria.ru/20221108/kultura-1829976742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, павел малков, андрей макаров, рязанская область, россия, рязань, госдума рф