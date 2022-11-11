Рейтинг@Mail.ru
В Москве эксперта МВД обвинили в краже денег со счета умершей женщины - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/krazha-1830900716.html
В Москве эксперта МВД обвинили в краже денег со счета умершей женщины
В Москве эксперта МВД обвинили в краже денег со счета умершей женщины - РИА Новости, 11.11.2022
В Москве эксперта МВД обвинили в краже денег со счета умершей женщины
Силовики задержали сотрудника столичного полицейского экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) в Москве: он проходит обвиняемым по делу о хищении 3,5 миллиона РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:23
2022-11-11T17:23
происшествия
москва
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Силовики задержали сотрудника столичного полицейского экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) в Москве: он проходит обвиняемым по делу о хищении 3,5 миллиона рублей со счета умершей женщины, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, история началась еще в марте этого года: в полицию обратилась гражданка и заявила, что не досчиталась 3,5 миллиона рублей на банковском счете погибшей в 2021 году родственницы. Деньги она должна была получить в рамках наследства. Было возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ)."Предварительно установлено, что к краже причастен сотрудник ЭКЦ. Вероятно, еще год назад во время выезда на место гибели женщины он и похитил карту", - заявил источник.Собеседник агентства добавил, что мужчину задержали в минувшую среду."Обвинение ему предъявлено", - отметил источник.
https://ria.ru/20221111/kacheli-1830882883.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
17:23 11.11.2022
 
В Москве эксперта МВД обвинили в краже денег со счета умершей женщины

Источник: эксперта МВД обвинили в краже 3,5 миллиона рублей со счета умершей женщины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Силовики задержали сотрудника столичного полицейского экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) в Москве: он проходит обвиняемым по делу о хищении 3,5 миллиона рублей со счета умершей женщины, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, история началась еще в марте этого года: в полицию обратилась гражданка и заявила, что не досчиталась 3,5 миллиона рублей на банковском счете погибшей в 2021 году родственницы. Деньги она должна была получить в рамках наследства. Было возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).
"Предварительно установлено, что к краже причастен сотрудник ЭКЦ. Вероятно, еще год назад во время выезда на место гибели женщины он и похитил карту", - заявил источник.
Собеседник агентства добавил, что мужчину задержали в минувшую среду.
"Обвинение ему предъявлено", - отметил источник.
В Сургуте машина наехала на качели, где катались дети. Кадры с камеры видеонаблюдения
Вчера, 16:49
Жительница Сургута въехала на машине в качели с детьми
 
ПроисшествияМоскваРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала