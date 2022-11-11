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В Москве эксперта МВД обвинили в краже денег со счета умершей женщины
В Москве эксперта МВД обвинили в краже денег со счета умершей женщины - РИА Новости, 11.11.2022
В Москве эксперта МВД обвинили в краже денег со счета умершей женщины
Силовики задержали сотрудника столичного полицейского экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) в Москве: он проходит обвиняемым по делу о хищении 3,5 миллиона РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:23
2022-11-11T17:23
2022-11-11T17:23
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Силовики задержали сотрудника столичного полицейского экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) в Москве: он проходит обвиняемым по делу о хищении 3,5 миллиона рублей со счета умершей женщины, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, история началась еще в марте этого года: в полицию обратилась гражданка и заявила, что не досчиталась 3,5 миллиона рублей на банковском счете погибшей в 2021 году родственницы. Деньги она должна была получить в рамках наследства. Было возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ)."Предварительно установлено, что к краже причастен сотрудник ЭКЦ. Вероятно, еще год назад во время выезда на место гибели женщины он и похитил карту", - заявил источник.Собеседник агентства добавил, что мужчину задержали в минувшую среду."Обвинение ему предъявлено", - отметил источник.
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происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве эксперта МВД обвинили в краже денег со счета умершей женщины
Источник: эксперта МВД обвинили в краже 3,5 миллиона рублей со счета умершей женщины
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Силовики задержали сотрудника столичного полицейского экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) в Москве: он проходит обвиняемым по делу о хищении 3,5 миллиона рублей со счета умершей женщины, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, история началась еще в марте этого года: в полицию обратилась гражданка и заявила, что не досчиталась 3,5 миллиона рублей на банковском счете погибшей в 2021 году родственницы. Деньги она должна была получить в рамках наследства. Было возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ
).
"Предварительно установлено, что к краже причастен сотрудник ЭКЦ. Вероятно, еще год назад во время выезда на место гибели женщины он и похитил карту", - заявил источник.
Собеседник агентства добавил, что мужчину задержали в минувшую среду.
"Обвинение ему предъявлено", - отметил источник.