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Вучич ожидает осложнения обстановки в Косово после 21 ноября - РИА Новости, 11.11.2022
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Вучич ожидает осложнения обстановки в Косово после 21 ноября
Вучич ожидает осложнения обстановки в Косово после 21 ноября - РИА Новости, 11.11.2022
Вучич ожидает осложнения обстановки в Косово после 21 ноября
Президент Сербии Александр Вучич ожидает осложнения обстановки в Косово и Метохии после 21 ноября, когда власти в Приштине планируют начать штрафовать за... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:02
2022-11-11T18:02
в мире
александр вучич
косово
приштина
сербия
евросоюз
жозеп боррель
мирослав лайчак
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БЕЛГРАД, 11 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ожидает осложнения обстановки в Косово и Метохии после 21 ноября, когда власти в Приштине планируют начать штрафовать за автомобильные номера, выданные сербскими властями из-за неготовности косовоалбанских властей к компромиссу при поддержке ФРГ и Великобритании.Президент Сербии в четверг прибыл во Францию, где провел встречу с главой Французской Республики Эммануэлем Макроном на полях Парижского форума мира. В пятницу Вучич там же беседовал с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком."Нас ожидает сложная ситуация в Косово, особенно с 21 ноября, когда албанцы планируют выписывать штрафы, абсолютно незаконно, вопреки Брюссельскому соглашению. Косово и Метохия было главной темой разговора с Лайчаком и Боррелем", - заявил сербский лидер агентству Танюг."Лайчак даже задержался немного дольше господина Борреля, чтобы посмотреть, есть ли какие-то возможности для достижения компромиссного решения. Но в данный момент я их не вижу, потому что Приштина упорно отказывается вести себя рационально и в соответствии с международным правом", - отметил Вучич.Он указал, что внутри ЕС косовоалбанские власти в противоправных шагах поддерживает ФРГ, а вне Евросоюза – Великобритания, и они, если бы хотели, могли принудить Приштину несколькими способами, "но это их чадо, их ребенок и они заботятся о нем".В северной части Косовской Митровицы 6 ноября прошел мирный митинг местных сербов, которые составляют большинство в этих районах города. Сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, в воскресенье уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места.В ночь на понедельник президент Сербии заявил, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения. По словам Вучича, функции охраны правопорядка на севере края должны временно взять на себя натовский контингент KFOR и миссия Евросоюза по верховенству закона EULEХ. В понедельник на опорных пунктах и блокпостах на севере края было замечено повышенное присутствие косовской полиции.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
https://ria.ru/20221110/sanktsii-1830619931.html
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в мире, александр вучич, косово, приштина, сербия, евросоюз, жозеп боррель, мирослав лайчак
В мире, Александр Вучич, Косово, Приштина, Сербия, Евросоюз, Жозеп Боррель, Мирослав Лайчак
18:02 11.11.2022
 
Вучич ожидает осложнения обстановки в Косово после 21 ноября

Вучич ожидает осложнения в Косово после 21 ноября из-за поддержки Приштины ФРГ и Британией

© РИА Новости / СтрингерКПП Яринье
КПП Яринье - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
КПП Яринье. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ожидает осложнения обстановки в Косово и Метохии после 21 ноября, когда власти в Приштине планируют начать штрафовать за автомобильные номера, выданные сербскими властями из-за неготовности косовоалбанских властей к компромиссу при поддержке ФРГ и Великобритании.
Президент Сербии в четверг прибыл во Францию, где провел встречу с главой Французской Республики Эммануэлем Макроном на полях Парижского форума мира. В пятницу Вучич там же беседовал с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 20:43
Вучич: Сербия введет санкции против России только под "Дамокловым мечом"
"Нас ожидает сложная ситуация в Косово, особенно с 21 ноября, когда албанцы планируют выписывать штрафы, абсолютно незаконно, вопреки Брюссельскому соглашению. Косово и Метохия было главной темой разговора с Лайчаком и Боррелем", - заявил сербский лидер агентству Танюг.
"Лайчак даже задержался немного дольше господина Борреля, чтобы посмотреть, есть ли какие-то возможности для достижения компромиссного решения. Но в данный момент я их не вижу, потому что Приштина упорно отказывается вести себя рационально и в соответствии с международным правом", - отметил Вучич.
Он указал, что внутри ЕС косовоалбанские власти в противоправных шагах поддерживает ФРГ, а вне Евросоюза – Великобритания, и они, если бы хотели, могли принудить Приштину несколькими способами, "но это их чадо, их ребенок и они заботятся о нем".
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7 ноября, 20:37
Генсек НАТО призвал Вучича избегать эскалации в Косово
В северной части Косовской Митровицы 6 ноября прошел мирный митинг местных сербов, которые составляют большинство в этих районах города. Сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, в воскресенье уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места.
В ночь на понедельник президент Сербии заявил, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения. По словам Вучича, функции охраны правопорядка на севере края должны временно взять на себя натовский контингент KFOR и миссия Евросоюза по верховенству закона EULEХ. В понедельник на опорных пунктах и блокпостах на севере края было замечено повышенное присутствие косовской полиции.
Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 20:22
Министр обороны Сербии поблагодарил посла России за поддержку по Косово
 
В миреАлександр ВучичКосовоПриштинаСербияЕвросоюзЖозеп БоррельМирослав Лайчак
 
 
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