https://ria.ru/20221111/koronavirus-1830727573.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 50 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 50 больных COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 50 больных COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 205 случаев COVID-19, госпитализированы 50 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:47
2022-11-11T11:47
2022-11-11T11:47
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 205 случаев COVID-19, госпитализированы 50 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 205, госпитализировано 50 человек, выздоровело 176 человек за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 203 новых случая COVID-19.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 50 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 205 новых случаев COVID-19